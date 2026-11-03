Accidente de tren en Toledo, en directo: última hora de las víctimas, las ayudas y la investigación del accidente de Urda
Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo) que ha dejado decenas de muertos y heridos
La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) continúa marcando la actualidad del transporte ferroviario en España. Este martes, 3 de noviembre, se cumple una semana del grave accidente entre dos trenes de Alta Velocidad, un Renfe y un Iryo, que ha dejado al menos 69 fallecidos y 41 personas hospitalizadas. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, los equipos de emergencia retomarán la búsqueda de posibles restos biológicos y comenzará el traslado de los vagones afectados.
El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.
Según confirman fuentes de Moncloa, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará «como sucede en otras tragedias».
Más tarde, el ministro comparecerá también el próximo martes ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.
En cuanto a las ayudas, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el Gobierno aprobó un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos. El procedimiento preveía una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.
Accidente de tren en Toledo, en directo: última hora de las víctimas, las ayudas y la investigación del accidente de Urda
Abascal: «El miedo de los españoles es a Sánchez»
El líder de Vox ha asegurado que el miedo que tienen los españoles es hacia Sánchez, al que Abascal ha tildado de «no tener escrúpulos».
Feijóo dice que ya tiene en mente un perfil para ministro Transportes y anuncia auditoría ferroviaria y plan de choque
El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que ya tiene en mente el perfil de quien podría ocupar la cartera de Transportes si llega a La Moncloa y ha anunciado que pondrá en marcha una auditoría inmediata de la red ferroviaria y sus sistemas de seguridad, seguida de un «declaración de emergencia» y plan de choque con gasto extraordinario para acometer las actuaciones necesarias.
«Yo tengo en la cabeza un perfil de un buen ministro de Fomento, sin duda», ha afirmado Feijóo, que también ha señalado que lleva años trabajando con un equipo en materia de infraestructuras.
Preguntado por si ya sabe quién ocuparía esa responsabilidad, ha evitado dar nombres y ha recordado que su posibilidad de realizar ese nombramiento dependerá de los resultados electorales.
En este sentido, el líder de la oposición ha defendido la necesidad de contar con un ministro o ministra que conozca el funcionamiento del departamento desde el primer momento. «Necesitamos un ministro o ministra de Fomento que llegue aprendido», ha señalado, antes de insistir en que debe ser alguien «que sepa de lo que habla».
Abascal: «El sistema ferroviario se ha desplomado por la corrupción»
Abascal ha señalado que el sistema ferroviario español se ha desplomado por la «corrupción» del Gobierno. «Cuando ha habido mordidas y señoritas, no es un accidente», ha subrayado.
Abascal: «Me da igual que dimita Puente; tiene que dimitir Sánchez»
Abascal ha señalado que le da «igual» que dimita el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya que asegura que, tras la tragedia de Urda, quien debe dimitir es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Abascal: «Los sindicatos hacen huelga para hacerle campaña a Sánchez»
El líder de Vox ha señalado que los sindicatos que hacen huelga contra la oposición en realidad «le hacen campaña» a Pedro Sánchez de cara al 29-N.
Abascal: «El día 29 podemos pasar página»
Santiago Abascal ha asegurado que el día 29 de noviembre los españoles pueden «pasar página», haciendo referencia a la gestión del Gobierno de Sánchez.
Abascal: «Echando a la mafia recuperaremos la ilusión»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que España recuperará la ilusión «echando a la mafia» el 29 de noviembre.
La Asociación Víctimas Adamuz publica una guía práctica de apoyo a los afectados en Urda
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha difundido una guía práctica y orientativa dirigida a los afectados y familiares del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en la que recogen algunos consejos sanitarios, psicológicos y jurídicos que han aprendido a partir de su propia experiencia para estructurar los primeros momentos tras la catástrofe.
«Sabemos que cada persona y cada familia viven situaciones diferentes, que no todos sufrimos las mismas consecuencias ni necesitamos los mismos tiempos para afrontarlas», señalan en la guía.
Por ello, «estas recomendaciones no pretenden deciros qué debéis hacer, sino ofreceros información y orientación que quizá pueda ayudaros», sin olvidar que «lo primero sois vosotros, vuestra salud y vuestras familias. Lo demás puede esperar, aunque hay algunas cuestiones que conviene conocer desde el principio», señalan.
SFF-CGT urge a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que examine si existen riesgos
El sindicato del sector federal ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad que se examine con carácter urgente si existen riesgos graves para la seguridad operacional que puedan continuar presentes tras el accidente de Urda.
El sindicato informa este martes en un comunicado de que ha presentado una denuncia formal en la que solicita acciones de supervisión e inspección sobre Adif y el resto de agentes implicados.
SFF-CGT reclama que, si se detectan actividades que no pueden desarrollarse con suficientes garantías, se adopten medidas temporales de seguridad, incluida su restricción o suspensión de circulaciones hasta que se haya identificado los riesgos y aplicado las medidas correctoras necesarias.
26 personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha por el accidente de Urda, 7 en UCI
El número de pacientes ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha se sitúa a primera hora de este martes en 26 personas, tres menos que este lunes, y del total, siete hospitalizados están en UCI.
Fuentes del Gobierno regional han informado de que a las 8:30 horas los afectados en el accidente de tren de Urda, en el que murieron 69 personas, están ingresados en los hospitales de Toledo, Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ciudad Real y Albacete.
En concreto, en el Hospital de Toledo hay 15 ingresados por el accidente de tren (cuatro en UCI y 11 en cama convencional), y en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan hay cuatro hospitalizados y uno de los que había hasta este lunes ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Además, en el Hospital de Ciudad Real hay seis hospitalizados (dos en UCI y cuatro en planta) y en el Hospital de Albacete hay un ingresado en la UCI.
Feijóo llama a los sindicatos a desconvocar la huelga, a la que tilda de un «grave error» tras la catástrofe de Urda
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este martes a los sindicatos a reconsiderar la huelga general del 11 de noviembre por ser «un grave error» tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).
En un desayuno informativo, Feijóo ha dicho que no cuestiona el derecho constitucional de huelga pero sí «el sentido de la oportunidad».
«Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE», ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que antes era «incomprensible» pero 69 muertos después «es un grave error».
Retirados de las vías todos los vagones de los trenes accidentados en Urda (Toledo)
Las grúas que han trabajado en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) han retirado ya de las vías todos los vagones de los trenes Iryo y AVE siniestrados el pasado miércoles.
A mediodía de este lunes solo quedaban dos vagones del tren Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que han sido retirados a lo largo de la tarde, han confirmado fuentes del Instituto Armado.
Por su parte, los vagones del AVE ya fueron retirados a lo largo de la pasada noche y trasladados a una zona segura.
La Guardia Civil ha mantenido este lunes el dispositivo desplegado para tratar de localizar restos biológicos, con medio centenar de efectivos en la zona.
Identificados los 69 fallecidos en el accidente de Urda (Toledo)
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).
Según el balance provisional difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.
Entre los 15 ciudadanos extranjeros, 4 son de nacionalidad estadounidense; 2 de nacionalidad australiana; 2 japonesa; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina.
Última hora del accidente ferroviario de Urda y los trenes en España
España sigue conmocionada por el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde la colisión entre dos trenes de Alta Velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, ha dejado al menos 69 fallecidos y 41 personas hospitalizadas. Una tragedia que se ha convertido ya en uno de los siniestros ferroviarios más mortíferos de la historia de España y que, una semana después, continúa dejando numerosas incógnitas sobre sus causas.
Óscar Puente declarará hoy en el Congreso
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.
Según confirman fuentes de Moncloa, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará «como sucede en otras tragedias».
Más tarde, el ministro comparecerá también el próximo martes ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.
Abascal: «El único riesgo para las pensiones es Pedro Sánchez»
El líder de Vox ha asegurado que Pedro Sánchez es el «verdadero riesgo» para las pensiones.