La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) continúa marcando la actualidad del transporte ferroviario en España. Este martes, 3 de noviembre, se cumple una semana del grave accidente entre dos trenes de Alta Velocidad, un Renfe y un Iryo, que ha dejado al menos 69 fallecidos y 41 personas hospitalizadas. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, los equipos de emergencia retomarán la búsqueda de posibles restos biológicos y comenzará el traslado de los vagones afectados.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.

Según confirman fuentes de Moncloa, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará «como sucede en otras tragedias».

Más tarde, el ministro comparecerá también el próximo martes ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.

En cuanto a las ayudas, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el Gobierno aprobó un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos. El procedimiento preveía una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Accidente de tren en Toledo, en directo: última hora de las víctimas, las ayudas y la investigación del accidente de Urda