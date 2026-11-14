La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) ha pedido a la nueva presidenta de Renfe, Inmaculada Gutiérrez Carrizo, que reconsidere la creación de una empresa pública de autobuses. La patronal del sector considera que no se ha justificado la necesidad de crear este nuevo operador estatal y que puede generar distorsiones en la competencia.

El exministro Óscar Puente promovió en marzo la creación de una filial de autobuses por valor de 61 millones de euros. El objetivo era dar una respuesta propia ante los constantes retrasos y averías de las vías de tren, que obligan a trasladar a los pasajeros en autocares fletados al efecto.

Anetra cargó con dureza ante el proyecto de Puente y el expresidente de Renfe Álvaro Fernández Heredia, destituido esta semana por el vicepresidente Carlos Cuerpo. La asociación de empresas de autobuses considera que ya existe una red capaz de cubrir las averías ferroviarias: «El sector cuenta con décadas de experiencia en la prestación de servicios de transporte alternativo para Renfe ante incidencias, emergencias e interrupciones programadas».

La asociación señala que ha trasladado sus preocupaciones a Inmaculada Gutiérrez Carrizo y ha solicitado una reunión para explorar posibles alternativas de colaboración. Anetra confía en que su experiencia en regulación económica y defensa de la competencia contribuya a revisar la iniciativa.