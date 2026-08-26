Qué pasó con Iván Armesto: así es su vida 26 años después de ‘Gran Hermano’

El 23 de abril del año 2000 se estrenaba en Telecinco Gran Hermano, el experimento sociológico que se convertiría en un fenómeno de masas y cambiaría para siempre la televisión española. Entre los 14 desconocidos que entraron aquel día en la casa de Guadalix de la Sierra estaba Iván Armesto, un asturiano de 35 años que se ganó el cariño del público gracias a su carácter divertido y a su amistad con Ismael Beiro, el ganador de aquella primera edición. Veintiséis años después puede presumir de formar parte de la historia de la televisión al participar en el primer reality de la historia de España, pero su vida ha cambiado mucho desde entonces. Con la reciente y gran noticia de su paternidad, hacemos un repaso a cómo le ha cambiado todo.

Antes de entrar en la casa, Iván Armesto se ganaba la vida como guía turístico en Canarias. Tras quedar como tercer finalista y vivir una etapa de gran popularidad como colaborador en distintos programas, descubrió que su verdadero interés estaba detrás de las cámaras, por eso fundó su propia agencia de figuración y casting, con la que ha llegado a trabajar para algunos de los directores más reconocidos del cine español, entre ellos Pedro Almodóvar y Juan Antonio Bayona. Con mucho humor, en sus redes sociales se sigue definiendo como «campeón de baloncesto, jugador de futbolín y representante de paraguas».

Aunque no aparece ante las cámaras, mucho del público que vemos en programas de televisión de todas las cadenas está gestionado por su empresa. Sin ir más lejos, pasó por el plató de Fiesta, programa en el que trabaja de forma indirecta al encargarse de llenar las gradas cada sábado y domingo de personas.

Padre por segunda vez a los 60 años

Más allá de lo profesional, la gran noticia del año 2026 para Armesto ha sido convertirse en padre por segunda vez a sus 61 años. Para hacernos a una idea, su primera hija, fruto de un matrimonio anterior, tiene ya 21 años; ahora, junto a su actual pareja, de 46 años, ha sido padre de una niña a la que han llamado Vega, nacida el pasado 20 de agosto en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas.

El propio Armesto compartió la noticia en Instagram, agradeciendo el trabajo del equipo médico que atendió el parto, y tuvo que salir después a aclarar la confusión que muchos tenían al pensar que sería abuelo. Como era de esperar, también hubo comentarios en contra de ser padre a una edad cercana a la jubilación.

«Lo peligroso son los egos»: la reflexión de un veterano de la telerrealidad

Con la perspectiva que dan más de dos décadas, Armesto reconocía en el plató de Fiesta que le costó aprender a gestionar la fama que le llegó: «Con los años te das cuenta de muchas cosas. La cabeza hizo un poco de clic. Lo peligroso son los egos. Como el ego se te dispare, tienes que poner los pies en la tierra, y entre compañeros lo hemos comentado muchas veces. Esto es una noria: puedes caer y volver a tu vida normal, que tampoco pasa nada».

El asturiano reconocía, además, que sigue en contacto con buena parte de sus compañeros de aquella edición a través de un chat de WhatsApp común, aunque ha aclarado que no todos forman parte de él: ni María José Galera, con la que asegura no tener ningún problema personal pero apenas coincidió unos días de convivencia real, ni tampoco Nacho, que nunca quiso sumarse al grupo.