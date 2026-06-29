Iván Armesto saca a la luz quién no está en el chat de concursantes de ‘GH’: «Nunca estuvo porque no tenemos afinidad»

En el año 2000, Iván Armesto entró en los hogares de millones de españoles como concursante de la primera edición de Gran Hermano, el reality llegado desde Países Bajos que lo cambió todo en la televisión de nuestro país desde el momento de su estreno. Tercer finalista de aquella histórica edición, su vida dio un vuelco radical, igual que la de compañeros como Ismael Beiro (ganador) o Ania Iglesias (segunda clasificada). Veintiséis años después, Armesto ha hecho balance en Fiesta de aquella experiencia y ha desvelado cómo es su vida actual, marcada por una noticia muy especial: va a ser padre a los 60 años. También ha contado cómo sigue ligado al mundo del cine y la televisión gracias a su trabajo, además de desvelar quién es la persona de aquella primera edición que no está en el famoso chat de ex concursantes gracias al que sigue en contacto con sus compañeros.

Con la perspectiva que dan los años, el exconcursante reconoce haber aprendido la lección sobre los peligros de la fama. En su reflexión, señala que lo realmente complicado son los egos, y defiende la importancia de mantener los pies en la tierra. «Con los años te das cuenta de muchas cosas. La cabeza hizo un poco de clic. Lo peligroso son los egos. Como el ego se te dispare… tienes que poner los pies en la tierra y entre compañeros lo hemos comentado muchas veces. Y que esto es una noria, puedes caer y volver a tu vida normal, que tampoco pasa nada», asegura.

El chat secreto de los concursantes del primer ‘GH’

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Armesto confirmó la existencia de un grupo de WhatsApp en el que siguen en contacto los concursantes de aquel primer Gran Hermano. Eso sí, no están todos. Según explicó, el chat se formó únicamente con la gente que tenía afinidad y a la que conocían bien.

El gallego aclaró que María José Galera nunca llegó a formar parte de ese grupo, en alusión a su mala relación con Jorge Berrocal, uno de los concursantes con los que casi todos mantienen buena sintonía. «María José Galera nunca estuvo en ese chat porque es un chat que se hizo con gente que tenía afinidad y que conocíamos. A ver, si María José Galera, como bien sabéis todos, no acabó bien con Jorge Berrocal, que es una persona con la que casi todos tenemos mucha afinidad… ¿Para qué vas a hacer un chat con gente con la que no tienes afinidad?», asegura Armesto en el plató.

Tampoco estaría Nacho, que, según sus palabras, prefirió no volver a saber nada del programa, mientras que otros, como Silvia, han entrado y salido en varias ocasiones. «Cada uno tiene su vida y el chat está para si pasa algo», resumió.

¿A qué se dedica ahora Iván Armesto?

Lejos de vivir de las rentas de su paso por la televisión, Armesto dirige actualmente una empresa de casting y figuración para cine y televisión, dedicada a seleccionar y contratar a extras y actores. Un trabajo del que se siente muy orgulloso y que le ha llevado a colaborar con cineastas de la talla de Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Juan Antonio Bayona.

Sobre el dinero que ganó en su día, el exconcursante fue sincero: reconoció que en los primeros años se ganaba «bastante dinero» y que a él le fue muy bien, aunque hizo pocos bolos porque pronto empezó a trabajar durante tres años junto a María Teresa Campos. Como todo en este mundo, admite, llegaron después otros rostros que los sustituyeron.

Padre a los 60 años, una noticia que levantó polémica

La gran noticia es que Iván Armesto se convertirá en padre a los 60 años, una decisión que define como una de las más meditadas y claras de su vida. Pese a las dudas iniciales, asegura vivir un momento inmejorable: tiene un trabajo que le apasiona, está profundamente enamorado de su pareja y cuenta con el respaldo de su hija de 21 años, encantada con la llegada de un hermano.

«Es de las decisiones más pensadas y que tengo más claras de mi vida. Es verdad que tuve mis dudas, pero vivo muy bien, tengo un trabajo que me gusta, tengo una pareja que es maravillosa, estoy muy enamorado, tengo una hija de 21 años encantada con la noticia… Tenemos la suerte de estar en un país maravilloso, de darle una vida genial, pues que venga y la disfrute», dice con una sonrisa.

La noticia no pasó desapercibida para Mercedes Milá, mítica presentadora del formato, que quiso enviarle un cariñoso mensaje recordándolo como «una persona de récord». La comunicadora dio la bienvenida al bebé y, fiel a su estilo, tuvo unas emotivas palabras para uno de los rostros más recordados de los inicios de Gran Hermano en España.