Lluvia de críticas a los influencers al hablar del problema de la vivienda: «Se ponen como a temblar»

La crisis de la vivienda ha llegado a la alfombra roja. Zoe Aragón, estudiante de Periodismo, se plantó en la gala de los Premios Forbes Best Content Creators 2026, celebrada el pasado 29 de septiembre en la Embajada de Italia en Madrid, con una misión muy clara, preguntar a los creadores de contenido qué opinan sobre uno de los temas de mayor actualidad ahora mismo: el problema de la vivienda en España. «Los influencers no nos querían decir qué es lo que opinan sobre la vivienda, así que hemos venido a Forbes 2026 para preguntárselo», arranca en el vídeo. En apenas unos días, el resultado se ha hecho viral: supera ya las 200.000 visualizaciones y ha abierto un intenso debate en redes sobre el papel de los influencers. Mientras algunos rostros conocidos se mojaron sin rodeos, otros prefirieron esquivar la pregunta con un escueto «no tengo toda la información».

La gala coincidió con uno de los momentos más tensos del debate sobre la vivienda. Apenas un día antes se había anunciado el acuerdo que permitía volver a su casa a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre de su piso del barrio de Retiro, donde vivía desde 1956. Su caso desató manifestaciones multitudinarias por toda España, con miles de personas reclamando soluciones. Dulceida fue una de las primeras que se refirió a ello: «Me conmueve muchísimo todo lo que está pasando y me emociona». La influencer catalana reconoció que habla «desde un punto de vista privilegiado», pero aseguró tener «conciencia social» y agradeció el apoyo de quienes salieron a la calle. «Maricarmen, por ejemplo, puede volver a su casa, pero aún así te digo que esto no es la solución. Creo que tiene que haber unos cambios», defendió, deseando que no sean «cambios momentáneos».

Fabiana Sevillano: «Está bien que los creadores de contenido demos voz a este tipo de cosas»

Fabiana Sevillano, premiada en la categoría de Storytelling, también defendió el papel de los creadores en este tipo de causas: «He visto que hay creadores de contenido que han estado ahí al pie del cañón». La influencer recordó el caso de Maricarmen y la DANA como ejemplos: «Está bien que los creadores de contenido demos voz a este tipo de cosas».

En el lado contrario se situó Carlota Melendi, hija del cantante Melendi, que prefirió no mojarse ante la pregunta: «No tengo toda la información como para dar una opinión real. Así que tampoco te puedo decir», dice.

En los comentarios, muchos usuarios aplauden la valentía de Dulceida y Fabiana Sevillano, pero cargan contra quienes evitaron responder. Algunos les reprochan lo nerviosos que se ponen ante la pregunta, y otros lamentan que los influencers rara vez se pronuncien sobre problemas sociales, pese a su enorme alcance. El vídeo viral ha sido publicado en la cuenta personal de TikTok de Zoe Aragón.