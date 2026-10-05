La foto de la nieta de Ana Obregón con el abrigo de Aless: «Abrazando el abrigo de su papá»

El 13 de mayo de 2020 fue el día en que la vida de Ana Obregón y Alessandro Lecquio cambió para siempre. Lamentablemente, y como ya es bien sabido, Aless, el hijo de ambos, falleció a los 27 años. Una terrible pérdida que se produjo a causa de un sarcoma de Ewing que le diagnosticaron al joven dos años antes. Desde entonces, la actriz ha intentado continuar con su vida como buenamente puede, siempre presumiendo de su hijo y el legado que dejó atrás. Y es que uno de sus mayores tesoros es su nieta, Ana Sandra. Una niña que nació en el 2023 y que, desde entonces, le ha traído mucha luz y alegría a la artista.

Los seguidores de Ana Obregón en redes sociales han tenido la oportunidad de ver crecer a la niña. Pues, la artista acostumbra a compartir contenido relacionado con su día a día en plataformas como Instagram. Pero ha sido recientemente cuando la actriz ha publicado una instantánea muy personal donde celebra el inesperado gesto que ha tenido su nieta. Y es que son las pequeñas cosas de la niña, los gestos y acciones más inesperados, los que siempre le recuerdan a su hijo.

Ana Obregón se sincera: «No os podéis imaginar lo que sentí…»

Todo sucedió cuando Ana Obregón regresó a su casa tras trabajar en Y ahora Sonsoles. Al llegar, se encontró a su nieta en el vestidor jugando con uno de los abrigos de su hijo. Una imagen que le llegó al corazón a la actriz y por la que no pudo evitar emocionarse. Por ello, quiso capturar el momento en una instantánea y compartirlo en sus redes sociales.

«No os podéis imaginar lo que sentí al llegar a casa y ver a mi princesa, abrazando el abrigo de su papá. Ese abrigo que dejaste por última vez en el sofá del salón y que lleva allí desde que te fuiste», ha escrito junto a la foto. Y es que la instantánea no puede ser más bonita. Lejos de quedar aquí, la artista ha añadido una frase que refleja lo mucho que extraña a su hijo. «Sigo sin entender por qué el cielo te necesitaba más que yo», ha añadido.

Aless habría tenido 34 años

El pasado junio, Ana Obregón compartió una publicación en sus redes sociales felicitando a su hijo. Con un mensaje al cielo, la artista se sinceró. «Hoy hace 34 años del día más feliz de mi vida. Se duplicó mi corazón para crear el tuyo. Derrame mi sangre para formar tu cuerpo. Te entregué mi alma para que naciera la tuya», comenzó diciendo en una publicación en la que compartió un vídeo.

«Con tu partida, me dejaste con la mitad del corazón. Desangrándome. Con el alma vacía, sobreviviendo por tu hijita. Pero yo no me doy pena. Me das pena tú, mi gladiador, porque amando la vida con locura te fuiste con 27 años por un puto cáncer. Y aun así, esta noche soplaré las velas con Anita recordando cada segundo de los 27 cumpleaños que tuve la inmensa suerte de compartir contigo», agrega. «Aless, te quiero más que a mi vida y te seguiré queriendo hasta el final de mis horas. Abrázame esta noche, amor de mi vida, por favor. Lo necesito», concluyó.