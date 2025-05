Ana Obregón se confiesa en ‘Gente Maravillosa’: «Lo que hago ahora es lo que decía mi hijo»

Los últimos años han sido una montaña rusa de emociones para Ana Obregón, que desde que se ha convertido en madre abuela, ha recibido críticas de todo tipo por recurrir a la gestación subrogada para cumplir el sueño de su hijo Aless. Fallecido en el año 2020 por culpa de un cáncer, el joven tenía la ilusión de formar una familia numerosa, algo que no pudo conseguir, pero que ahora su madre ha cumplido (en parte) gracias a esta niña que le está dando una segunda oportunidad. Sobre este asunto ha querido hablar con Toñi Moreno en su visita a Gente Maravillosa, el programa de Canal Sur dedicado a cámaras ocultar para denunciar situaciones de injusticia.

La actriz y presentadora ha creado una fundación con el nombre de su hijo, para ayudar en la lucha contra el cáncer, por eso ha acudido a ver varias cámaras ocultas que han recreado situaciones que en la vida real han afectado a enfermos. Pero, una vez en el plató, ha querido abrirse por completo con la presentadora, que le había prometido no hablar de cosas que pudieran amargarle la visita. A sus 70 años ya no quiere ocultar su edad, algo lógico, ya que está estupenda, algo que Toñi le ha querido decir ante las cámaras, además de pedirle cuál es su secreto para estar así. «El único pacto que he hecho, yo creo, es que en esta vida no hay nada mejor que estar a gusto consigo mismo», de esta forma ha dejado claro que no le importan las críticas que está recibiendo, aunque siempre con la elegancia que le caracteriza.

Tan presumida como siempre, no ha querido llevar las gafas para poder ver de lejos, pero sí ha podido adivinar que en las pantallas del plató se podía ver una portada de ella con Ana Sandra, su hija y a la vez nieta. «Tengo un angelito en el cielo y tengo mi angelito en la tierra», ha dicho casi sin poder evitar emocionarse.

Sobre el ruido mediático que ha vivido desde que anunció la llegada al mundo de la niña -que acaba de cumplir dos años en 2025-, asegura que España está llena de gente maravillosa y empática, pero lamenta que hay «algunos desgraciados que no lo son y hacen mucho ruido», una referencia clara a los titulares en la prensa y a las críticas que ha recibido en la red.

Sobre esas portadas, Ana García Obregón asegura que hay «una revistilla» a la que denunciará, aunque no ha querido dar el nombre, pero sigue sin entender la persecución que ha sufrido. «Yo sería incapaz de atacar a una madre que ha perdido a su hijo», así ha querido dejar claro que no ha cometido ningún delito.

Se ha defendido explicando que lo único que ha hecho en estos últimos cinco años, los que hace que falleció Aless, ha sido intentar revivir después de la enorme pérdida que ha sufrido. Ha recordado una frase que hace poco le dijo una amiga y que explicar a la perfección su situación: «Fuiste dueña de tu dolor y ahora eres dueña de tu revivir».

«Nadie puede opinar de mi vida, porque creo que todo se basa en la libertad», de esta forma ha querido animar a la gente joven que estaba entre el público del plató a que aprovechasen al máximo el tiempo y que no les importase nada la opinión de los demás.

De lo único que Obregón se arrepiente es de no haber podido haber pasado más tiempo con su hijo, especialmente cuando era pequeño. Se refería a la etapa de los años 90, cuando ella era la estrella indiscutible de TVE y presentaba programas como ¿Qué apostamos?, las Campanadas e incluso tenía tiempo para protagonizar series como Hostal Royal Manzanares, Ana y los siete y A las once en casa, todos ellos con grandes datos de audiencia.

«Me pasaba doce horas al día fuera de casa», ha lamentado, ya que ese trabajo ahora no le sirve para nada. «Lo que hago ahora es lo que me dijo mi hijo al final de su vida: ‘Lo único importante y lo único que te llevas es el tiempo que has dedicado a las personas que quieres’», ha recordado.

Sobre su situación sentimental, Ana Obregón ha desvelado que ahora mismo no tiene ninguna intención de enamorarse, ya que está centrada por completo en su niña, de la que ha recordado que es madre legal y abuela biológica. Además, ha reconocido que «se está muy a gusto sin nadie que te dé el coñazo».