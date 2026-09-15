‘MasterChef Celebrity Legends’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 14 de septiembre?

La parrilla televisiva española continúa dando forma a su nueva temporada y en la noche de los lunes MasterChef Celebrity Legends ya ha ocupado su franja de emisión. El pasado 14 de septiembre, los espectadores de Televisión Española fueron testigos de un nuevo programa. Una emisión donde sus participantes comenzaron cocinando un ramen, uno de los platos asiáticos por excelencia. Un reto que Paz, María y Bibiana supieron ejecutar a la perfección. Sin embargo, nadie supo hacer frente al ramen de Marina Rivers y Ruth Lorenzo, que fueron calificadas como las mejores.

Tras ello, tocó el turno de la prueba por equipos. Un reto en colaboración con Manos Unidas, donde realizaron un cocinado solidario. Así pues, como ganadoras de la prueba anterior, Marina Rivers y Ruth Lorenzo fueron las capitanas. Pero lo que causó la verdadera tensión fue el hecho de que los equipos disponían de una única cocina. Además, tenían que compartir los utensilios y el espacio. Sin embargo, todo se llegó a controlar y el equipo rojo, el de Ruth Lorenzo, terminó siendo el vencedor. David Bustamante fue el mejor en ejecutar la prueba, colaborando en todo momento. Por ello, fue premiado con 4.000 euros, los cuales pudo donar a una ONG. «Estoy emocionado porque cuando uno rema y lucha, pues la guinda del pastel es haber ganado la prueba y poder donarlo. El dinero va para Manos Unidas», dijo.

¿Quién ha sido el expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’ ayer, 14 de septiembre?

Dado lo acontecido, Marina Rivers, Anabel Alonso, María Escoté, Manuel Díaz, Pocholo, Bibiana Fernández y Santiago Segura fueron los que llegaron a la siguiente prueba con el delantal negro. Uno de ellos abandonaría el programa, por lo que no había opción al fallo. Así pues, con los alimentos obtenidos debían aplicar la técnica del flambeado, siguiendo los consejos del chef Mario Sandoval. Todo ello contando con Ángela Gimeno como invitada, ganadora de MasterChef 12.

Pero Anabel Alonso y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ fueron los peores en realizar la prueba de expulsión. Por lo tanto, los aspirantes se disputaban su permanencia en el formato y estaban sujetos a la decisión de los miembros del jurado. Así pues, se decretó que el expulsado era Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Su intención de cocinar un solomillo de ternera con la técnica del flambeado no concluyó de manera positiva. «Está a punto de hablar. Si te acercas, te hará muuuu», le dijeron.

«En tu edición te fuiste en el programa cuatro, en esta en el dos. Vas para atrás, maestro», le comentó Pepe Rodríguez. «Yo soy jurásico, vine en la primera edición, aquello era todo un poco más light», respondió el torero. «Ahora mismo estoy viendo en mis compañeros que son auténticos chefs. Hay un nivelazo que en esta edición tendrá tela que cortar. Yo en la cocina entraré, pero de puntillas», concluyó. Y es que el diestro asumió su derrota y expulsión con deportividad.