Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 7 de octubre: Martina cuenta a Adriano que el hijo es suyo y Curro y Ángela discuten en Lisboa

En el capítulo 922, Curro y Ángela llegaron al palacio de Máximo en Lisboa, donde João, el secretario del duque, les recibió con una agenda de compromisos y Ángela notó a Curro un poco raro. En La Promesa, Petra renunció como ama de llaves alegando que no saboteó el banquete para lucirse, y Cristóbal arrinconó a Julio para preguntarle si tuvo algo que ver, algo que él negó. Ciro viajó para atender un fallo que no sabe resolver y pidió a Lorenzo que vigilara a Julieta, mientras Alonso se despedía de Manuel para irse unos días a Madrid. Jacobo no quiso que Martina se sacrificara casándose con él, pero ella insistió y, ante el rechazo de Adriano, confesó que está embarazada.

¿Qué pasará hoy, 7 de octubre, en el capítulo de ‘La Promesa’?

El capítulo 923 arranca con la conversación pendiente entre Martina y Adriano. Ella le cuenta que el bebé es suyo, pero que casarse con Jacobo es la única manera de protegerlo. Adriano insiste en que, si lo hace, será por obligación y no por voluntad. En Lisboa, João presiona a Curro para que cumpla la agenda de compromisos que ha preparado Máximo. Los recién casados prefieren escaparse a explorar la ciudad, pero la salida termina en una discusión por el hermetismo de Curro, que guarda el secreto de lo que Leocadia le hizo a Jana.

Julieta bajo vigilancia y Julio, señalado por el servicio

Lorenzo mantiene a Julieta bajo vigilancia mientras ella intenta asimilar lo mal que está con Manuel. La señora de Figueroa y Máximo negocian a solas los términos de su boda sin ponerse de acuerdo, sin saber que Cristóbal los escucha. El servicio sigue sin fiarse de Julio, que se siente asediado por las indirectas, y Tomasa le pide que aguante la mentira. Por último, Carlo confiesa a María Fernández que teme por Janita si ella y Samuel siguen adelante.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM pensamos que la discusión de Curro y Ángela era cuestión de tiempo. Callar algo tan grave en plena luna de miel no se puede sostener mucho, y que ella le reproche el hermetismo ya indica que no se conformará con evasivas. En palacio, el plan de Martina nos parece el más frágil, porque Adriano ya ha dejado claro que no quiere que ella se case por obligación, y esa tensión no desaparece solo con prometer que cuidará del bebé.

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