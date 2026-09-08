‘MasterChef Celebrity Legends’: ¿Quién fue el primer concursante expulsado?

El mes de septiembre ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial y, con ello, damos la bienvenida a la nueva temporada televisiva. Los programas de siempre vuelven a su horario habitual, pero estos estarán acompañados de nuevas apuestas. En el caso de La 1 de Televisión Española, los espectadores han sido testigos del gran estreno de MasterChef Celebrity Legends. El popular show de cocinas ha regresado este pasado 7 de septiembre, y lo ha hecho con una edición donde los grandes pesos pesados de otras ediciones de celebrities se han reunido en una misma temporada.

MasterChef Celebrity Legends es una de las grandes apuestas de la temporada y ya se ha asentado en el prime time de los lunes. De esta manera, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja, los chefs expertos y miembros del jurado, dieron la bienvenida a los nuevos aspirantes. Un primer programa donde Edu Soto, Anabel Alonso, Florentino Fernández, el modelo Juan Betancourt, Bibiana Fernández, Santiago Segura, Paz Vega, Juanjo Ballesta, David Bustamante, Ruth Lorenzo, Mala Rodríguez, la diseñadora de moda María Escoté, Pocholo, la influencer Marina Rivers y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ han vuelto a ponerse el delantal.

¿Quién ha sido el expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’ ayer, 7 de septiembre?

El programa ha comenzado con una primera prueba de infarto. Los participantes han tenido que realizar un cocinado libre utilizando las selecciones de corazones de animales y vegetales que la organización les ha puesto a disposición. Un reto donde hubo muchos fallos, pero donde Mala y Escoté fueron coronadas como las mejores.

Tras ello, tuvo lugar la mítica prueba de exteriores. Los participantes viajaron hasta Málaga y contaron con la visita de Antonio Banderas. Ante ello, tuvieron que cocinar el mismo menú firmado por los chefs Cristina Cánovas y Diego Aguilar para 100 comensales invitados por el actor. Una prueba que ganó el equipo azul y donde destacó Pocholo. Todo ello para dejar en la prueba de eliminación a Flo, Escoté, Paz Vega, Juanjo, Edu, Marina, El Cordobés y Betancourt.

Un reto donde los peores calificados fueron los platos de Juanjo Ballesta, Marina Rivers y Juan Betancourt. Pero, ante ello, los jueces lo tuvieron claro. «El aspirante que no continúa en las cocinas es Juanjo», anunció Pepe Rodríguez. Una decisión que el actor se tomó con deportividad. Ante esta situación, cabe señalar que los chefs habían calificado el plato del artista de estar «demasiado aguado y sin gusto». Por lo tanto, no fue una eliminación inesperada. «Lo sabía, me voy el primero, es que no siempre se puede ganar, pero estoy agradecido», dijo a modo de conclusión.