Hoka rebaja como nunca antes el modelo perfecto para empezar a correr y el que más recomiendan los podólogos españoles

Las zapatillas de running no son un producto barato, especialmente cuando se trata de modelos de marcas especializadas y con tecnologías pensadas para acumular muchos kilómetros. Por eso, una rebaja como la que acaba de aplicar Foot Locker a las Hoka Clifton 10 merece especial atención. El popular modelo de la firma estadounidense, considerado desde hace años como una de las opciones más interesantes para los que quieren empezar a correr, ha bajado de los 159,99 euros habituales a solo 110 euros en su versión para hombre y en color negro.

Se trata de un descuento de 49,99 euros, equivalente aproximadamente a un 31%, una oportunidad especialmente llamativa para hacerse con unas zapatillas que habitualmente se mueven en torno a los 160 euros. Eso sí, algunas de las tallas disponibles ya empiezan a agotarse, por lo que la oferta podría poco porque la voz se está corriendo en las redes sociales, como no podía ser de otro modo ante una oferta así.

Las Hoka Clifton se han convertido en uno de los grandes referentes del running para corredores populares y especialmente para aquellos que dan sus primeros pasos en este deporte. La clave de su éxito está en una combinación que no siempre es fácil de encontrar: una amortiguación generosa para hacer las pisadas más cómodas, un peso contenido para tratarse de unas zapatillas con una mediasuela tan desarrollada y una geometría diseñada para favorecer una transición fluida durante la carrera. La décima generación mantiene precisamente esa filosofía y llega con varios ajustes respecto a sus predecesoras, entre ellos un antepié mejorado, una nueva configuración del talón y cambios destinados a conseguir una sensación más cómoda desde el primer kilómetro.

Las Hoka Clifton 10 de oferta

Uno de los motivos por los que este tipo de zapatillas suelen estar presentes entre las recomendaciones de muchos especialistas del pie es que ofrecen una plataforma especialmente cómoda para el corredor que todavía no está acostumbrado al impacto repetido del running. Evidentemente, no existe una zapatilla perfecta para todo el mundo y la elección siempre debe depender de factores como la forma del pie, la técnica de carrera, el peso corporal, los kilómetros que se recorren o la existencia de lesiones y patologías previas. Sin embargo, para un corredor principiante que busca un modelo neutro, amortiguado y destinado a entrenamientos diarios, la Clifton lleva años siendo una de las opciones más conocidas del mercado.

Hoka ha apostado por una parte superior de jacquard transpirable que busca abrazar el pie sin generar una sensación excesivamente rígida. También incorpora un sistema de cordones de doble fijación y una entresuela de espuma EVA moldeada por compresión. A ello se suma la tecnología Smooth MetaRocker, una de las señas de identidad de la marca, cuya geometría pretende facilitar el movimiento hacia delante durante la transición de la pisada. La firma también ha refinado la geometría de la mediasuela y el diseño del talón, mientras que la suela incorpora goma resistente a la abrasión para soportar el desgaste de los entrenamientos.

Ssa sensación de comodidad es uno de los grandes argumentos de las Clifton 10 para quienes comienzan a correr. Cuando una persona empieza en este deporte, lo más habitual es que realice entrenamientos de intensidad moderada, alternando incluso periodos de carrera y caminata durante las primeras semanas. En esas, una zapatilla excesivamente agresiva o pensada exclusivamente para correr rápido no suele ser la opción más adecuada. Las Clifton 10 están orientadas al entrenamiento diario y a acumular kilómetros a ritmos tranquilos o medios, y por eso son tan recomendadas por podólogos.