La plantilla de Seat urge al Grupo Volkswagen la puesta en marcha de alianzas con otros fabricantes con el objetivo de garantizar el futuro de la compañía, tal y como han hecho otras marcas, como es el caso de Stellantis o Ford, que producen conjuntamente sus vehículos con otras automovilísticas chinas en España. Una situación que se ha producido en medio de los rumores de la desaparición de la firma con sede en Martorell.

Así lo han confirmado fuentes sindicales, en conversaciones con OKDIARIO, que han señalado que han pedido al grupo automovilístico al que pertenece Seat alianzas con otros fabricantes para garantizar la continuidad de la marca y evitar la pérdida de empleo en Martorell.

Nuevas alianzas con otras marcas

«Estamos convencidos de que, junto con las administraciones públicas, encontraremos soluciones para electrificar y garantizar un futuro próspero también para la marca Seat, apostando, si el Grupo Volkswagen no quiere invertir, por colaboraciones con otros fabricantes, como han hecho empresas con el Grupo Stellantis, Ford o Ebro, recuperando en este último caso otra marca mítica española», han explicado las citadas fuentes.

Las alianzas que han llevado a cabo tanto el Grupo Stellantis como Ford o Ebro son acuerdos con fabricantes automovilísticos chinos que buscan entrar en el mercado europeo, aprovechando la capacidad industrial y las instalaciones de los fabricantes con sede en el Viejo Continente.

Además, han insistido en que «esa, junto con la defensa de la segunda plataforma para la planta de Martorell, es la mejor garantía y salvaguarda del tejido industrial de la comarca y del empleo».

«Queremos alertar del riesgo para el empleo de la posible eliminación de la marca Seat, ya que el actual contexto del grupo de reducción de costes, de inversiones, de los actuales modelos al menos al 50%, hace muy difícil, por no decir imposible, que cada modelo que se elimine se sustituya por uno de la marca Cupra en la factoría», han detallado a este diario.

Plan de ajuste de Volkswagen

Ante esta situación, las citadas fuentes señalan que «en todo momento, hemos sido conscientes de que el plan de ajustes anunciado por Volkswagen podía afectar evidentemente a la totalidad del grupo y, por lo tanto, a Seat S.A.; lo que no esperábamos es la noticia en forma de filtración del final de la vida de la marca en el 2029». Una noticia que, es importante destacar, la compañía ha desmentido.

«La apuesta por el mantenimiento y electrificación de las marcas Seat y Cupra, es una apuesta que parte del sentido común, algo que parece no aplicar la dirección del grupo Volkswagen, que parece estar en este caso más centrada en recortar para obtener liquidez», han criticado.

Ante esta situación, han remarcado que «se trata de dos marcas que se complementan porque compiten en nichos de mercados diferentes: Cupra en un segmento premium y Seat en uno de precio más accesible y que siempre ha sido la marca de entrada al grupo, principalmente de la gente joven». «No entendemos qué aporta a la mejora de la competitividad del grupo VW la eliminación de la marca Seat, porque con ella se pierde esa marca de entrada cuyo papel no puede ocupar ninguna de las actuales marcas del grupo, lo que afectará a las ventas», han concluido.