Alineación del Real Madrid contra el Inter de Milán: Trent apunta al centro y Diomande a la titularidad

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Inter de Milán tiene una gran incógnita. José Mourinho debe decidir quién acompañará a Federico Valverde en el centro del campo durante el estreno blanco en la fase liga de la Champions. A pocas horas del partido, Trent Alexander-Arnold es el futbolista con más opciones de ocupar esa posición en el Santiago Bernabéu.

El entrenador portugués está obligado a improvisar ante las importantes ausencias que presenta la medular madridista. Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva deberán cumplir sanción, mientras que Tchouaméni y Thiago Pitarch han regresado recientemente de sus respectivas lesiones y todavía no están preparados para ser titulares. Ambos estarán en el banquillo, pero sus minutos dependerán de las necesidades del encuentro y de sus sensaciones.

Mourinho maneja diferentes alternativas, aunque la opción de Trent es la que ha ganado más fuerza. El inglés ya ha actuado en el centro del campo y cuenta con las condiciones necesarias para ayudar a Valverde en la construcción del juego. Su calidad en el pase y su capacidad para encontrar a los atacantes pueden resultar fundamentales ante un Inter que tratará de cerrar los espacios interiores. El uruguayo, por su parte, deberá aportar equilibrio, intensidad y recorrido.

Courtois estará bajo palos. La defensa estará formada por Dumfries en el lateral derecho y Cucurella en el izquierdo. Huijsen y Konaté ocuparán el centro de una zaga que deberá vigilar especialmente a Lautaro Martínez y Marcus Thuram. Mourinho apostará por una línea defensiva física, rápida y con capacidad para iniciar las jugadas desde atrás.

La otra gran novedad del once será la presencia de Diomande. El joven atacante ocupará la banda derecha y afrontará su primera titularidad con el Real Madrid en un escenario inmejorable: el Santiago Bernabéu y la Champions. Su velocidad y desborde serán las principales armas para castigar al Inter y ofrecer amplitud al ataque madridista.

Vinicius partirá desde la izquierda, mientras que Bellingham mantendrá su posición como mediapunta y tendrá libertad para acercarse al área. Mbappé será la referencia ofensiva. El francés buscará reaccionar después de su falta de acierto contra el Betis y liderar al Real Madrid en su estreno europeo.

Posible alineación del Real Madrid

Este podría ser el once del Real Madrid contra el Inter de Milán: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Trent; Diomande, Bellingham, Vinicius; y Mbappé.