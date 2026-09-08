Real Madrid – Inter de Milán, en directo: sigue en vivo online gratis el minuto a minuto y la última hora del partido de la Champions League hoy

El Real Madrid debuta en esta edición de la Champions League enfrentándose a un Inter de Milán que arranca esta competición con ilusión de volver a llegar a la final como hicieran en 2025. Delante tendrán a un cuadro dirigido por José Mourinho que saldrá al verde con la motivación por las nubes porque querrá resarcirse ante sus aficionados después de la derrota sufrida el pasado viernes frente al Betis. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Inter de Milán que se juega en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid – Inter de Milán, en directo

Comienza la Champions League

Llega el momento de la verdad para el Real Madrid. Arranca la Champions League, la competición favorita del club blanco, y los pupilos de José Mourinho esperan poder arrancar de la mejor manera posible, aunque son conscientes de que el Inter de Milán no será un rival nada sencillo. Obviamente, los de Chamartín figuran entre los favoritos para llevarse la Orejona, pero el verdadero equipo a batir será el PSG de Luis Enrique, que ha conseguido llevarse los dos últimos títulos de la máxima competición continental.

Kylian Mbappé

El delantero francés del Real Madrid estuvo en la rueda de prensa previa a este partidazo que jugarán ante el Inter de Milán. El de Bondy quiso destacar el Mundial que firmó y en el que hizo historia, por lo que considera que este curso es uno de esos en los que podría acabar llevándose el Balón de Oro. Quitando esas declaraciones, los aficionados del conjunto blanco esperan que el galo pueda llevar a los suyos hoy hacia la victoria y así olvidar el tropiezo que sufrieron hace unos días en el Estadio de La Cartuja ante el Betis, choque en el que los de José Mourinho fallaron incontables ocasiones.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Inter de Milán que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Dos clubes que saben lo que es ganar una Orejona se enfrentan y también está el morbo de que José Mourinho se vuelve a ver las caras contra el cuadro neroazzurri al que dirigió hace bastantes años, al igual que Denzel Dumfries, que llegó este verano a Concha Espina.