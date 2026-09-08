Real Madrid
Real Madrid – Inter de Milán, en directo: sigue en vivo online gratis el minuto a minuto y la última hora del partido de la Champions League hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Inter de Milán de la Champions League
El Santiago Bernabéu acoge este vibrante Real Madrid - Inter de Milán de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League
Kylian Mbappé
El francés estuvo presente en la rueda de prensa previa a este Real Madrid – Inter de Milán y ha respondido a los que le critican por su falta de implicación defensiva y revindicó sus números. Mbappé llega caliente a la Champions.
A qué hora empieza el Real Madrid en la Champions
Este partidazo entre el Real Madrid y el Inter de Milán fue programado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por la UEFA, por lo que no queda nada para que comience el choque en el Santiago Bernabéu.
La Youth League
El Juvenil A del conjunto blanco se impuso por un contundente 3-0 al Inter de Milán con un gol de Fran Santamaría y un doblete de Yáñez. La crónica del Real Madrid en la Youth League.
Alineación del Inter de Milán
Conocemos también el once elegido por Cristian Chivu para intentar dar la sorpresa y asaltar el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Inter de Milán contra el Real Madrid hoy: Josep Martínez; Diouf, Pavard, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Barella, Çalhanoglu, Jones; Thuram y Lautaro Martínez.
El Balón de Oro
Hemos conocido la lista de nominados al Balón de Oro y hay varios futbolistas del Real Madrid. Mbappé, Vinicius, Bellingham y Cucurella sueñan con el esférico dorado.
Kylian Mbappé
El delantero francés ha iniciado su campaña para ganar el Balón de Oro, ya que ha reivindicado en rueda de prensa su último año. Es la hora de Kylian Mbappé.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once que ha elegido José Mourinho para intentar debutar con victoria en la Champions League. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Inter de Milán: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Bellingham; Brahim, Vinicius y Mbappé.
Dónde ver por TV el Real Madrid – Inter de Milán
Este Real Madrid – Inter de Milán se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones, que es de pago, por lo que en DIARIO MADRIDISTA y en OKDIARIO te ofreceremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.
Convocatoria del Real Madrid
Mourinho ha recuperado a tres futbolistas para confeccionar su lista para recibir al Inter de Milán en la Champions League, aunque ha perdido a Lunin. La convocatoria del Real Madrid.
Comienza la cuenta atrás
Estamos ya ansiosos de que empiece este partidazo de la Champions League que se juega en el Santiago Bernabéu y en breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Inter de Milán.
El Real Madrid debuta en esta edición de la Champions League enfrentándose a un Inter de Milán que arranca esta competición con ilusión de volver a llegar a la final como hicieran en 2025. Delante tendrán a un cuadro dirigido por José Mourinho que saldrá al verde con la motivación por las nubes porque querrá resarcirse ante sus aficionados después de la derrota sufrida el pasado viernes frente al Betis. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Inter de Milán que se juega en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid – Inter de Milán, en directo
Comienza la Champions League
Llega el momento de la verdad para el Real Madrid. Arranca la Champions League, la competición favorita del club blanco, y los pupilos de José Mourinho esperan poder arrancar de la mejor manera posible, aunque son conscientes de que el Inter de Milán no será un rival nada sencillo. Obviamente, los de Chamartín figuran entre los favoritos para llevarse la Orejona, pero el verdadero equipo a batir será el PSG de Luis Enrique, que ha conseguido llevarse los dos últimos títulos de la máxima competición continental.
Kylian Mbappé
El delantero francés del Real Madrid estuvo en la rueda de prensa previa a este partidazo que jugarán ante el Inter de Milán. El de Bondy quiso destacar el Mundial que firmó y en el que hizo historia, por lo que considera que este curso es uno de esos en los que podría acabar llevándose el Balón de Oro. Quitando esas declaraciones, los aficionados del conjunto blanco esperan que el galo pueda llevar a los suyos hoy hacia la victoria y así olvidar el tropiezo que sufrieron hace unos días en el Estadio de La Cartuja ante el Betis, choque en el que los de José Mourinho fallaron incontables ocasiones.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Inter de Milán que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Dos clubes que saben lo que es ganar una Orejona se enfrentan y también está el morbo de que José Mourinho se vuelve a ver las caras contra el cuadro neroazzurri al que dirigió hace bastantes años, al igual que Denzel Dumfries, que llegó este verano a Concha Espina.
La previa
Aprovechamos que quedan unos 20 minutos para que comience este clásico del fútbol europeo en el Santiago Bernabéu para dejarles la mejor previa del Real Madrid – Inter de Milán.