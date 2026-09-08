Real Madrid – Inter de Milán: en busca de una reacción de Champions

El Real Madrid inicia este martes (21:00 horas) su camino en la Champions contra el Inter de Milán. Lo hace bajo la lupa después de la derrota sufrida el viernes contra el Betis y condicionado por una plaga de ausencias que obliga a José Mourinho a reconstruir el centro del campo. El Santiago Bernabéu acogerá el primer gran examen del segundo proyecto del portugués, que vuelve a perseguir el título que se le resistió durante su anterior etapa en el club blanco.

Mourinho alcanzó tres semifinales de Champions entre 2010 y 2013, pero no consiguió disputar ninguna final. Ahora comienza un nuevo intento después de sufrir su primera derrota desde que regresó al banquillo madridista. El 1-0 de La Cartuja supuso ese primer «momento de dificultad» sobre el que el técnico había advertido desde el comienzo de la temporada.

El Real Madrid ya había estado cerca de tropezar en su estreno contra el Espanyol, cuando Carlos Espí apareció en el minuto 90 para rescatar los tres puntos. Ante el Betis, sin embargo, no hubo salvación. Los blancos generaron ocasiones suficientes para puntuar, pero su falta de acierto terminó condenándolos. Mbappé remató siete veces, falló un penalti y desperdició una doble oportunidad con el portero prácticamente batido.

Mbappé busca la redención

Cuatro días después, el delantero francés tendrá la oportunidad de redimirse en el mejor escenario posible. Mbappé será titular y volverá a liderar un ataque en el que Mourinho mantendrá su apuesta por la convivencia entre el francés, Vinicius y Bellingham. El entrenador entiende que el entendimiento entre sus tres estrellas será fundamental para que el Real Madrid vuelva a conquistar títulos después de dos temporadas sin conseguirlo.

El conjunto blanco regresa, además, a un Bernabéu donde ha ofrecido su mejor versión. El Real Madrid goleó por 4-1 a la Real Sociedad y venció por 4-0 al Málaga en sus dos anteriores encuentros como local. Ahora recibe al rival más exigente de este inicio de curso con la necesidad de reaccionar y demostrar que la derrota en Sevilla solamente fue un accidente.

El gran problema se encuentra en el centro del campo. Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga deberán cumplir sanción, mientras que Tchouaméni y Thiago Pitarch acaban de superar sus respectivas lesiones y todavía no están preparados para ser titulares.

Mourinho maneja varias alternativas para acompañar a Fede Valverde. La opción con más fuerza es situar a Trent Alexander-Arnold en la medular. También podría retrasar a Bellingham, aunque el portugués ha insistido desde su llegada en que quiere al inglés cerca del área. La tercera vía sería recurrir a un jugador del Castilla, con Jorge Cestero y Sergio Martínez como candidatos.

La sanción de Güler también deja libre la banda derecha. Yan Diomandé será titular por primera vez desde que es jugador del Real Madrid. El fichaje más caro de la historia del club todavía no se ha estrenado en un once inicial y lo hará en una noche de Champions.

Un Inter lanzado amenaza el Bernabéu

Enfrente estará un Inter que llegará a Madrid con pleno de victorias. El equipo dirigido por Cristian Chivu ha derrotado al Monza, al Cagliari y al Nápoles, con ocho goles a favor en tres jornadas. Su remontada por 3-2 ante el conjunto napolitano reforzó todavía más la confianza de un proyecto que pretende volver a instalarse entre los grandes de Europa.

El Inter ha disputado dos finales de Champions durante las últimas cuatro ediciones. Perdió contra el Manchester City en 2023 y sufrió una durísima goleada ante el PSG en 2025. Su objetivo es regresar a las rondas decisivas después de la decepcionante eliminación de la pasada temporada contra el Bodo/Glimt.

Su líder indiscutible es el argentino Lautaro Martínez, capitán que reforzó su condición de héroe interista tras rechazar al Barcelona durante el mercado estival. Su principal socio en ataque apunta a ser Marcus Thuram, como de costumbre, aunque Francesco Pio Esposito, que renovó el domingo su contrato, también aspira a acompañar a Lautaro, como ya ha sucedido en este inicio de temporada.

Por detrás de la pareja de delanteros aparece un centro del campo reconocible, con Nicolò Barella, Piotr Zielinski y Hakan Çalhanoglu como piezas fundamentales. La principal ausencia será Federico Dimarco, nombrado mejor jugador de la pasada temporada en la Serie A, que no estará disponible después de abandonar el terreno de juego con molestias el pasado sábado. Su puesto en el carril izquierdo lo ocupará Carlos Augusto. Alessandro Bastoni continúa siendo uno de los referentes de la defensa junto a Manuel Akanji y Yann Bisseck. Bajo palos estará el guardameta español Josep Martínez.

El encuentro tendrá un componente especial para Mourinho por su exitoso pasado en el Inter, aunque durante los 90 minutos no habrá espacio para los sentimientos. El Madrid necesita reaccionar y comenzar con victoria su camino hacia el gran objetivo de cada temporada. La historia también juega a su favor: el conjunto italiano no vence a los blancos desde 1998 y los cuatro enfrentamientos disputados entre ambos durante este siglo terminaron con triunfo madridista.

Real Madrid – Inter: posibles onces