Mourinho vuelve con el «¿por qué?»: «¿Por qué no fue repetido el penalti de Mbappé?»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid e Inter de Milán en la primera jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos llegan a este duelo obligados a reaccionar tras sufir el primera batacazo de la temporada frente al Betis el pasado viernes.

«Quiero ganar. Podría decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como contra el Betis y perder. Quiero ganar. Estamos en una fase de ocho partidos con el objetivo de clasificarnos. Y creo que lo vamos a hacer. Pero quiero plantear este partido como uno único, aislado de este contexto, sin pensar en que habrá siete más. Quiero ganar», comenzó el entrenador del Real Madrid al ser cuestionado por lo que quiere ver de su equipo.

Por otro lado, al ser preguntado por cómo ve a sus jugadores tras la derrota contra el Betis, fue claro: «Los he visto como me gusta verlos. Muertos en el vestuario tras el partido, ya bastante recuperados en el entrenamiento del domingo y hoy, perfectamente normales. Tras analizar el partido que hicimos, cada vez tenemos más la convicción de que hicimos un buen partido. Que jugamos contra un equipo y lo que fallamos es una anormalidad. Que estamos bien. Tenemos problemas en el medio para el partido de mañana, pero vamos a jugar y competir».

Mourinho recordó su andadura en la Champions en el Bernabéu, donde hubo luces y sombras: «Obviamente, en el Bernabéu he ganado una Champions, pero he perdido una semifinal por penaltis. He tenido lo mejor y lo peor en ese estadio. Pero no pienso en esto. Ni positivo ni negativo. Solo que soy entrenador del Real Madrid y que mañana no se juega un partido ultraimportante, porque no decide nada, no es una eliminatoria ni una fase de grupos como la de antes. Pero es un partido que se juega mañana y cada punto es importante. El Inter también viene en busca de lo suyo».

Mourinho analizó sus palabras de Sevilla, donde dijo que a sus jugadores les faltaba picardía: «Es también una cuestión cultural. Tal vez se me interpretó como algo negativo con lo de naíf, pero no lo digo como una crítica, sino como una constatación. Y mañana entenderás muy bien lo que dije. Lo entenderás muy fácil».

No quiso desvelar la duda de quién jugará en el centro del campo junto a Valverde: «No te voy a comentar, personal. Podría estar muchos minutos aquí hablando de esto, pero prefiero ser honesto contigo. No están las tres bajas, lo sé… El algoritmo ha elegido este partido para jugarlo en esta situación y, aunque tu pregunta es obvia, ahí estamos. Tenemos tres, cuatro o cinco opciones. Podemos estar aquí hablando de todas ellas, pero al final no te voy a decir nada».

«En este momento sí, después del partido también, pero durante el partido es un encuentro más», comentó al ser cuestionado por el amor que puede tener al Inter de Milán. «En este momento no es un partido normal para mí, como he dicho antes. Después, lo será. Pero durante, no. No creo que en pleno partido se esté hablando de quién está en el banquillo del Real Madrid. Durante el partido no pensaré en cosas del pasado. Chivu será siempre uno de los míos. Estoy muy feliz por él, por lo que está consiguiendo. Le saludaré antes y después. Durante… al partido», añadió.

El luso reconoció que el capítulo de la primera etapa está totalmente cerrado. «Yo en el Real Madrid he estado en dos periodos diferentes. Cerré mi trabajo en 2013, ganamos lo que ganamos y perdimos lo que perdimos. Lo dimos todo. Y se cerró. Pero esto no tiene nada que ver con el pasado. Son dos momentos diferentes en la historia del Real Madrid. Es así. En 2010 no se llegaba a cuartos y no se jugaba una semifinal desde hacía muchísimos años. Ahora se han ganado seis Champions… Son momentos diferentes. Si me preguntas si tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid, obviamente sí. Pero completamente separado del contexto de la anterior etapa», explicó.

También habló de las diferencias que se ha encontrado en el Real Madrid a su regreso: «He encontrado un club que es el Real Madrid. Y eso lo dice todo. El Real Madrid es el Real Madrid. Tuvo una temporada muy complicada en el pasado y, cuando esto pasa, debes trabajar para mejorar. Queremos ganar siempre, aquí. Mañana, en todas las competiciones. Pero debes trabajar en la estabilidad y la solución de problemas. El Real Madrid debe ir hacia un nivel estable».

También habló del penalti ante el Betis, donde el VAR no mandó repetirlo: «No quiero hablar del criterio arbitral. Perdóname, porque voy a escapar de tu pregunta. Voy a responder de otro modo. Pero como esta pregunta no me ha llegado, lo digo: hemos perdido contra el Betis. Lo hemos hecho porque no traducimos en goles la producción ofensiva. Punto. Pero el penalti… ¿Por qué no fue repetido? Pues porque el VAR no conoce el reglamento… o porque no ha querido. Esta es una cuestión que me gustaría que la gente responsable pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no lo hizo repetir por desconocimiento del reglamento, se debe ir a casa y dejarlo. Si no mandó repetirlo porque no quiso, es todavía peor. Y luego viene otra peor: si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor? Un poco extraño. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía que estaba dentro. Prefiero ir en esta dirección. Pero si este es el caso, no lo puede hacer el árbitro, lo debe hacer el VAR. Porque en unas semanas o meses, si pasa algo igual, se repetirá. Y quiero dejar claro que no perdimos por esto, porque podíamos incluso fallar la repetición. Pero, como entrenador del Real Madrid y de fútbol, me gustaría saber por qué no se ha repetido el penalti. Que me respondiera la gente con responsabilidad. La otra cosa en este partido que no tiene que ver es por qué el capitán del Real Madrid ve amarilla. Cuando Vinícius se dirige al árbitro y antes de llegar ve la cartulina, me gustaría saber por qué motivo. Por qué nos dicen siempre que el capitán tiene el derecho de acercarse al árbitro educadamente para pedir alguna explicación. Perdona por utilizar tu pregunta, pero quería comentar esta decisión».

Por último, habló de Endrick: «Mañana puede jugar como máximo 10 minutos. Ha entrenado ayer por primera vez con el equipo. No juega desde la pretemporada. No tiene condiciones para más. Pero como tenemos tantos espacios abiertos en el banquillo, ahí está y a lo mejor no juega más. Es un jugador de ataque y jugará en el ataque. Tranquilo, que no será lateral izquierdo o central».