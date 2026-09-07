Mbappé llega caliente a la Champions

Kylian Mbappé compareció en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Inter de Milán con un tono reivindicativo, incómodo y, por momentos, desafiante. El delantero francés acudió ante los medios después de quedar señalado por su actuación en la derrota del Real Madrid contra el Betis y respondió con contundencia a las críticas recibidas por su escasa implicación defensiva.

El enfado de Mbappé viene de La Cartuja. El francés tuvo numerosas oportunidades para evitar el primer tropiezo de la segunda etapa de Mourinho, pero no consiguió aprovecharlas. Remató siete veces, desperdició una doble ocasión con el portero prácticamente batido y falló un penalti en los últimos instantes. Un partido marcado por su falta de acierto que terminó aumentando el debate alrededor de su actitud y de su encaje con Vinicius.

Durante los días posteriores, varios análisis pusieron el foco en la poca intensidad de ambos delanteros para iniciar la presión. Una comparación con el trabajo realizado por atacantes como Dembélé o Raphinha que Mbappé no recibió de buen grado. Cuando le preguntaron si Vinicius y él debían mejorar defensivamente, respondió de manera inmediata: «¿Sólo Vinicius y yo?».

Mbappé responde a las críticas

«Claro que tenemos que mejorar. Pero yo puedo hacerme el tonto y decir que meto más goles que Raphinha y Dembélé», aseguró antes de reconocer que todos los jugadores del Real Madrid deben ayudar más en defensa. Mbappé asumió que tiene margen de mejora, pero dejó claro que no acepta que las responsabilidades se concentren exclusivamente sobre él y Vinicius.

El francés también mostró su malestar cuando fue preguntado por la relación entre su salida del PSG y los éxitos europeos conseguidos posteriormente por el conjunto parisino. Mbappé hizo una pausa antes de responder con contundencia: «A mí me da un poco igual. Sé analizar el fútbol. No pienso que lo sepa todo, pero sí más que mucha gente».

El delantero entiende que buena parte de los debates responden al interés mediático que genera su figura. «Muchas veces no son análisis, sino cosas que venden. Hablar de mí vende mucho», afirmó. Mbappé considera que cualquier asunto relacionado con él adquiere una dimensión desproporcionada, independientemente de que sea positivo o negativo. La comparecencia completa fue recogida por el Real Madrid.

El Balón de Oro y el mensaje a Mourinho

Mbappé tampoco escondió su ambición individual. Preguntado por si se considera el mejor jugador del mundo, respondió sin dudar: «Yo siempre». El francés recordó la historia que hizo durante el Mundial y reconoció que esta temporada puede ser una buena oportunidad para conquistar el Balón de Oro.

Sus palabras fueron interpretadas por algunos sectores como una falta de autocrítica después de la derrota contra el Betis. Especialmente porque el Real Madrid necesita que su gran estrella responda en el campo después de dos temporadas sin conquistar títulos importantes. La preocupación no está relacionada con sus cifras goleadoras, sino con su capacidad para asumir responsabilidades colectivas cuando el equipo atraviesa dificultades. El debate posterior se centró precisamente en esa actitud.

También respondió a Mourinho, que había asegurado que prefería un Mbappé con 40 goles y títulos antes que uno con 60 sin levantar trofeos. «Yo compro menos también. Incluso 30», comenzó. Después calificó el debate como «absurdo» y reivindicó que no tiene por qué elegir entre marcar y ganar: «Debes hacer las dos cosas: marcar goles y ganar trofeos».

Mbappé llega enfadado, señalado y con ganas de responder. La derrota contra el Betis abrió el primer momento de dificultad de la temporada y el francés tiene ante el Inter el escenario perfecto para cerrar cualquier debate. En el Santiago Bernabéu y en la Champions, la respuesta que realmente importa deberá ofrecerla sobre el césped.