Convocatoria del Real Madrid contra el Inter de Milán: Mourinho recupera a Tchouaméni, Endrick y Thiago, pero pierde a Lunin

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Inter de Milán tiene tres grandes novedades. Tchouaméni, Endrick y Thiago Pitarch han superado sus respectivos problemas físicos y forman parte de la lista confeccionada por José Mourinho para la primera jornada de la fase liga de la Champions, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

Los tres futbolistas se entrenaron durante las dos últimas jornadas junto al resto de sus compañeros y ya están disponibles. No obstante, Mourinho deberá gestionar sus minutos después de varias semanas alejados de la dinámica colectiva. Tchouaméni es quien más opciones tiene de participar, condicionado también por los importantes problemas que presenta el Real Madrid en el centro del campo.

El francés todavía no apunta a titular, pero su regreso supone un alivio para el entrenador portugués. Endrick y Thiago, por su parte, comenzarán previsiblemente el encuentro desde el banquillo. El canterano se ejercitó durante las últimas sesiones con un vendaje en la rodilla, aunque ya está recuperado de la lesión sufrida al inicio de la pretemporada.

Siete ausencias contra el Inter

Mourinho afrontará su debut europeo desde el banquillo del Real Madrid con una convocatoria muy condicionada. Militao, Rodrygo, Mendy y Asencio continúan lesionados y no estarán disponibles ante el conjunto italiano. A estas cuatro bajas se suman las de Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga, que deberán cumplir sanción.

Especialmente delicada es la situación del centro del campo. Valverde es el único titular habitual de la medular que llega en plenitud de condiciones, por lo que el regreso de Tchouaméni adquiere todavía más importancia. Mourinho tendrá que decidir si concede minutos al francés o apuesta por alguna solución alternativa para acompañar al uruguayo.

El Real Madrid necesita reaccionar después de la derrota contra el Betis. Los blancos cayeron por 1-0 y Mbappé desperdició un penalti en los últimos instantes. El tropiezo puso fin al buen inicio del nuevo proyecto y obliga al equipo a ofrecer una respuesta inmediata en el estreno de la Champions.

Un Inter lanzado amenaza al Madrid

El Inter llegará al Santiago Bernabéu en una dinámica completamente opuesta. El conjunto dirigido por Cristian Chivu cuenta sus partidos por victorias en la Serie A y viene de protagonizar una espectacular remontada contra el Nápoles. Los italianos levantaron un 0-2 para terminar imponiéndose por 3-2.

Lautaro Martínez y Marcus Thuram serán las principales amenazas para una defensa madridista que deberá mantener la máxima concentración. El Real Madrid recupera tres efectivos importantes, pero seguirá presentándose en Europa con siete ausencias y numerosos interrogantes. Mourinho deberá encontrar respuestas ante uno de los rivales más exigentes de la fase liga.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Sergio Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Tchouameni, Thiago y Cestero.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.