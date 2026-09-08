Última hora de la actualidad política en directo | 13.000 alumnos ceutíes inician hoy el colegio escoltados por efectivos de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército

La actualidad política española está marcada este martes por la crisis migratoria en Ceuta, que ha elevado la tensión entre el Gobierno, la oposición y Marruecos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta además la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio y ha anunciado la desclasificación de los informes de inteligencia y seguridad recibidos antes y después de la crisis para esclarecer si existieron avisos previos.

Mientras el Gobierno defiende su actuación y mantiene que no existen pruebas concluyentes de una implicación del Ejecutivo marroquí, el PP exige explicaciones y acusa a Sánchez de una gestión insuficiente de la situación. A esta tensión se suma el enfrentamiento político en torno a la actuación de la jueza que investiga el caso, después de que el ministro Óscar Puente cuestionara públicamente su imparcialidad. Hoy, además, Sánchez reúne al Consejo de Ministros y preside posteriormente una reunión de seguimiento específica sobre la situación en Ceuta.

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