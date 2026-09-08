Última hora de la actualidad política en directo | 13.000 alumnos ceutíes inician hoy el colegio escoltados por efectivos de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército
Sánchez reúne al Consejo de Ministros y preside posteriormente una reunión de seguimiento específica sobre la situación en Ceuta
La actualidad política española está marcada este martes por la crisis migratoria en Ceuta, que ha elevado la tensión entre el Gobierno, la oposición y Marruecos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta además la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio y ha anunciado la desclasificación de los informes de inteligencia y seguridad recibidos antes y después de la crisis para esclarecer si existieron avisos previos.
Mientras el Gobierno defiende su actuación y mantiene que no existen pruebas concluyentes de una implicación del Ejecutivo marroquí, el PP exige explicaciones y acusa a Sánchez de una gestión insuficiente de la situación. A esta tensión se suma el enfrentamiento político en torno a la actuación de la jueza que investiga el caso, después de que el ministro Óscar Puente cuestionara públicamente su imparcialidad. Hoy, además, Sánchez reúne al Consejo de Ministros y preside posteriormente una reunión de seguimiento específica sobre la situación en Ceuta.
Última hora de la actualidad política en directo
España firma su peor dato histórico en el Informe PISA
Tanto en lectura como en matemáticas y ciencia, España ve su peor dato en la historia en la edición de 2025. Así lo atestigua el Informe PISA de la OCDE, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.
Crisis migratoria en Ceuta, en directo: tensión política y máxima seguridad ante la vuelta al colegio
La crisis migratoria que atraviesa Ceuta continúa marcando la actualidad política española este martes. La ciudad autónoma afronta el inicio del curso escolar con un amplio dispositivo de seguridad, mientras el Gobierno se enfrenta a nuevas preguntas sobre su actuación ante la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio.
La investigación abierta por la Audiencia Nacional y el cruce de acusaciones entre el Ejecutivo, la oposición y la jueza encargada del caso elevan la tensión en una jornada en la que cerca de 13.000 alumnos regresan a las aulas escoltados por efectivos de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército.
Feijóo asegura que llevábamos «5 años avisados» de la invasión y exige a Marruecos el «retorno inmediato»
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha concedido una entrevista en Espejo Público, de Antena 3, y asegura que «llevábamos cinco años» avisados de que se podía producir una entrada masiva en Ceuta por parte de inmigrantes marroquíes.
Además, asegura que Marruecos debe colaborar para «el retorno inmediato» de los ilegales y incide en que el principal problema en la gestión es que «el problema es que el presidente del Gobierno estaba en la playa».