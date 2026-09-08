Feijóo afirma que habría desplegado al Ejército ante la invasión de Ceuta según el artículo 8 de la Constitución

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que él habría desplegado al Ejército ante la invasión de Ceuta según el artículo 8 de la Constitución. «Si tengo que aplicar el artículo 8 de la Constitución, lo haré», ha asegurado sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en caso de que se repita una avalancha similar desde Marruecos si él está al frente del Gobierno.

En concreto, el artículo 8 de la Carta Magna establece que «las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

«Si tengo información de que puede haber una invasión que está ordenada a través de redes sociales, con una fiesta del trono que se está celebrando a 25 kilómetros de la frontera, si tengo información de que se dan las condiciones meteorológicas, además, para que haya muchas personas que puedan entrar a nado en Ceuta, y tengo esa información cuatro días antes de que se produzca, yo tengo que blindar la frontera y lo haré. Y lo haré con el respeto máximo a Marruecos, pero con el respeto máximo a mi país», ha señalado.

«Le haré caso a los Servicios de Inteligencia. Y yo, si tengo que actuar y aplicar el artículo 8 de la Constitución, lo haré. Para eso está. Y el artículo 8 de la Constitución dice que le corresponde a las Fuerzas Armadas, al Ejército de Tierra, Aire y Marina, garantizar la integridad territorial de nuestro país», ha subrayado. «La soberanía de un país no se subcontrata, la integridad territorial de un país no se negocia, se defiende», ha apostillado.

Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en Espejo Público (Antena 3), donde ha enfatizado que «Ceuta necesita normalidad, verdad y futuro», al tiempo que ha lamentado que hoy el spray pimienta contra posibles agresores tenga que formar parte del material escolar del alumnado que empieza las clases en la ciudad autónoma.

Respecto al levantamiento de las carpas para alojar a irregulares en el Puerto de Ceuta, una decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras tomar el control de esta instalación y en contra de tres informes de la Autoridad Portuaria, Feijóo ha alertado del riesgo de «polizones en los barcos que van a la Península».

Preguntado también sobre si en caso de llegar a la Moncloa, cambiaría la relación con Rabat, el jefe de la oposición ha señalado que «nuestra intención es tener la mejor relación, con lealtad y reciprocidad» hacia el país vecino, pero ha advertido que «si Marruecos no cumple con sus obligaciones, tendremos que responder», ha asegurado. Y en relación con la posición sobre el Sáhara, ha declarado que «no me puedo comprometer sobre lo que no conozco», aludiendo así al giro que dio el Gobierno al respecto.

El móvil de Sánchez

«Desde Pegasus, la relación del Gobierno con Marruecos muta, se pasa de traer al líder del Frente Polisario a España a no saber qué acuerdo hay sobre el Sáhara», ha relatado Feijóo. «Hay un antes y un después de Pegasus», ha incidido, en referencia al software que infectó el móvil de Pedro Sánchez en 2021 y extrajo información del terminal.

Por ello, Feijóo ha remarcado que «Sánchez no está libre para tomar decisiones en defensa de la integridad territorial del país», al tiempo que ha vuelto a exigir que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados.

«Es una crisis de Estado y el Servicio de Inteligencia tiene que informar en el formato de secreto en la Comisión de Secretos Sociales en el Congreso de los Diputados. La ministra de Defensa se niega a dar instrucciones y a facilitar esa comparecencia y, por supuesto, el presidente del Gobierno», ha criticado.

Informes «recortados»

En cuanto a los informes policiales y del CNI que, según ha anunciado el Gobierno, serán desclasificados este martes por el Consejo de Ministros y publicados al día siguiente, Feijóo ha restado importancia a los mismos porque se trata de documentos «recortados».

«Nada. Esos informes están recortados», ha recalcado, añadiendo que Moncloa no desclasificará otros informes relevantes puesto que ello no se puede hacer al afectar a los servicios de inteligencia de otros países.

Además, Feijóo ha dicho que se fía más de la instrucción de la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional y su investigación sobre «el atentado y el delito contra la integridad territorial» en Ceuta que del Gobierno de Pedro Sánchez.