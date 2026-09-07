Génova cree que Sánchez «cederá en algo» ante Marruecos si devuelve a los invasores de Ceuta

Génova cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «cederá en algo» ante Marruecos si devuelve a los invasores de Ceuta. Así lo trasladan fuentes de la dirección popular después de que el jefe del Ejecutivo hablara este lunes de una devolución parcial (quienes soliciten asilo, se quedarán en España) y de que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, apuntara también a una «cesión» de Moncloa en esta crisis.

«Vivas ha frustrado un plan que empezaba por una invasión y terminaba con alguna cesión» a Marruecos, afirmó Feijóo en un desayuno informativo protagonizado por el presidente de Ceuta este lunes en Madrid.

Horas después, Sánchez se pronunció en estos términos en una reunión de los socialistas en el Congreso de los Diputados: «Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos», avanzó el inquilino de la Moncloa.

«Damos por hecho que si esa gente vuelve, no será a cambio de nada», subrayan las fuentes del PP. «Sabemos que este Gobierno siempre consigue algo a cambio de algo», enfatizan. «Sánchez consigue cosas cediendo cosas, es bueno cediendo a chantajes y más cuando hay una motivación oculta», que pensamos que la hay», añaden las mismas fuentes, en alusión al contenido del móvil infectado del presidente socialista. Además, recuerdan el precedente de la cesión de Moncloa en lo referente a Argelia y el Sáhara.

«Nunca le dan nada gratis», remarcan las fuentes sobre la relación entre Marruecos y el Gobierno de Sánchez. Junto a ello, las fuentes inciden en que es una «cuestión de voluntad política» y recalcan que, por ejemplo, sí han sido devueltos 21 migrantes a Marruecos tras apedrear a una patrulla de militares en Ceuta.

Los populares recuerdan que han pedido un refuerzo de las unidades de Extranjería en Ceuta, con tres turnos (mañana, tarde y noche) para devolver a los invasores «cuanto antes». Sin embargo, el Gobierno no ha acometido tal refuerzo, critican. «Si se ha hecho con la Ley de Nietos, ¿por qué no se hace ahora ante la invasión de Ceuta?», denuncian.

Preguntado en rueda de prensa en Génova tras el Comité de Dirección sobre tales palabras de Feijóo, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha manifestado que ministros marroquíes «siguen defendiendo que Ceuta y Melilla no son españolas» mientras el Gobierno español «no reacciona», algo que ha calificado de «verdaderamente sorprendente».

El Gobierno «oculta información»

Además, ha señalado que en este momento «tan complejo», el principal partio de la oposición sigue sin tener «ninguna información» ni «ninguna explicación» de «por qué España cambió su posición histórica en relación con el Sáhara».

De esta manera, Sémper ha incidido en que el Gobierno de Sánchez «oculta información». «No se ha informado a los españoles de nada, de absolutamente nada. Lo único que sabemos hoy es que han pasado 40 días y el Gobierno sigue escondiendo información allí donde los españoles tenemos derecho a exigir información y transparencia», ha señalado.

Además, el portavoz del PP ha vuelto a pedir que el Gobierno de Sánchez convoque a la embajadora de Marruecos en España y que sea llamado a consultas el embajador español en Rabat.

En ese punto, Sémper ha aludido a la exigencia realizada por Feijóo horas antes en el desayuno informativo de Vivas. «Los españoles tenemos derecho a saber qué le ha dicho o exigido España a Marruecos y tenemos derecho a saber qué le ha respondido Marruecos. Porque el Gobierno no ha esclarecido ninguna de las incógnitas de lo sucedido hace ya más de un mes. Más bien al contrario», ha aseverado.

El vicesecretario de Cultura del PP ha acusado a Sánchez de volver a mentir a los españoles en el Congreso el pasado jueves, cuando «dijo que habían llamado a la embajadora de Marruecos y luego nos enteramos de que no, que con quien habían hablado era con el encargado de negocios. Es una auténtica vergüenza, aunque sea ya lamentablemente habitual, que el presidente del Gobierno mienta», ha rematado.

Botes de «spray de pimienta»

En este contexto, Sémper ha denunciado también que los niños ceutíes comenzarán el curso escolar con material de autodefensa para evitar posibles agresiones. «Los padres están comprando botes de spray de pimienta a modo de material escolar. Esto no es normal. Y dos escuelas han retrasado su apertura hasta finales de mes. No es normal», ha lamentado.