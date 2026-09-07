Vivas exige a Sánchez que ponga «fecha de vuelta a la normalidad» porque Ceuta es una «olla a presión»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga «los medios necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad cuanto antes» y que, además, fije una fecha, aunque sea orientativa, para la misma.

«Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite, no puede seguir aguantando», ha señalado Vivas en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde ha sido presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha estado arropado por hasta 12 barones y la cúpula del partido.

Junto a ello, Vivas se ha mostrado convencido de que Marruecos «está detrás del golpe» que sufrió la ciudad autónoma a finales de julio con la entrada masiva de 80.000 migrantes irregulares, de los cuales «se han quedado allí unos 10.000», ha precisado. Alrededor de 1.800 menores están acogidos, y otros 1.500 están en la calle, ha añadido.

Sobre las medidas a adoptar por el Ejecutivo central, Vivas ha remarcado que la vuelta a la normalidad «sólo tiene un camino: el retorno a su país de origen» de los invasores. «No hay otra salida, porque si la hubiera, significaría que no estaríamos evitando que mañana se vuelva a repetir la avalancha, no con 80.000, sino con 100.000, 200.000, 300.000», ha advertido.

De esta forma, el retorno de los ilegales «es la única alternativa y es posible, solo consiste en poner voluntad política; España ha demostrado que cuando se quieren hacer complejas operaciones, si se quiere y se ponen medios, se puede», ha apostillado.

Ante una eventual visita de Felipe VI a Ceuta, Vivas ha asegurado que el Rey viajará a la ciudad autónoma y ha contado que el monarca le llamó el 2 de septiembre para que volviera a trasladar su apoyo al pueblo ceutí.

«Imposición» del Gobierno

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en valor la gestión de Vivas frente a la del Ejecutivo central y ha sostenido que el presidente de la ciudad autónoma «ha frustrado un plan que empezaba por una invasión y terminaba con alguna cesión» a Marruecos. Según fuentes populares, ese plan aludido por Feijóo habría sido orquestado por Rabat, y habría incluido alguna «connivencia» del Ejecutivo de Sánchez.

De igual modo, Feijóo ha insistido en que «Ceuta necesita saber en qué plazos van a ser retornados» los invasores, al tiempo que ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «imponer» en las últimas horas el control del puerto de Ceuta para alojar a inmigrantes irregulares.

El jefe de la oposición ha calificado este movimiento de «gran irresponsabilidad» y ha afirmado que el Gobierno debe tomar decisiones «escuchando a la ciudad» y «no imponiéndolas, como ha hecho este fin de semana contra el criterio del Gobierno ceutí, contra el criterio del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, contra el criterio de los informes técnicos, jurídicos y de empresarios». «En contra de todos», ha lamentado.

Respuesta de Marruecos

Además, el líder del PP ha pedido al Gobierno que aclare los términos en que se produjo la reunión del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el encargado de negocios de la embajada de Marruecos en España, después de que fuera convocada la embajadora -y se encontrara fuera de España- el pasado 20 de agosto por los ataques de ministros marroquíes contra la españolidad de Ceuta

En este contexto, Feijóo, que ha vuelto a pedir al Gobierno que convoque a la embajadora, ha exigido saber qué ha trasladado el Ejecutivo a Marruecos y qué respuesta ha recibido ante «las imágenes y las informaciones conocidas por los servicios de inteligencia y la Policía Nacional» y tras «el reiterado cuestionamiento de la españolidad de Ceuta y Melilla». Una crisis de esta dimensión «no se puede abordar con silencio, ambigüedad o subordinación», ha recalcado.

Para terminar, Feijóo ha querido trasladar a los ceutíes que «el miedo no va a decidir vuestro futuro, la incertidumbre no va a convertirse en vuestra forma de vida». «Que los ceutíes vivan tranquilos va a ser una prioridad nacional», ha asegurado.

En el transcurso del desayuno ha intervenido también el presidente de Melilla, Javier Imbroda, del PP, que ha denunciado que «no hay un plan» del Ejecutivo de Sánchez para hacer frente a esta crisis. «No tenemos un Gobierno a la altura de las circunstancias», ha lamentado, criticando la imagen de un «señor bañándose un mes sin tomar una decisión», ha dicho sobre las vacaciones de Sánchez en La Mareta con Ceuta invadida.

Igualmente, ha tomado la palabra, de nuevo a invitación del moderador, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), que ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por actuar «de manera cobarde y negligente» en Ceuta, donde no sabe «ni quién entra» pese a estar España «en alerta antiterrorista por yihadismo».