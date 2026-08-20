Sánchez disfrutaba de un baño con Begoña en La Mareta mientras Feijóo acudía a Ceuta para apoyar a los vecinos frente a los invasores

Pedro Sánchez llegó a La Mareta el pasado 1 de agosto -un día después de su única visita a Ceuta-, y desde entonces permanece blindado en esta residencia, propiedad de Patrimonio Nacional. Sánchez pasa el tiempo entre inmersiones de buceo y baños en la playa privada, pese a la crítica situación que aún atraviesa la ciudad autónoma. Precisamente, este miércoles, el socialista disfrutaba de un baño con su mujer, Begoña Gómez, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudía a Ceuta para reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas, y comprobar de primera mano las consecuencias de la invasión migratoria del pasado 30 de julio.

En torno a 10.000 inmigrantes ilegales permanecen aún en la ciudad, deambulando por las calles y montes, y provocando una honda preocupación entre los vecinos, además de problemas de seguridad. Preocupan especialmente las violaciones. La Policía ya ha recibido una primera denuncia de agresión sexual por parte de una mujer de Ceuta. Hasta una quincena de niñas y mujeres marroquíes han sufrido igualmente agresiones por parte de sus compañeros de asalto.

Pese a ello, el presidente del Gobierno ha optado por recluirse en La Mareta y guardar silencio sobre Ceuta. Desde que se inició la crisis sólo ha mantenido dos «reuniones de coordinación» -así las denomina Moncloa- con sus ministros, por videoconferencia, desde La Mareta. En Lanzarote disfruta de sus vacaciones en compañía de su mujer -a la espera de juicio por tráfico de influencias y malversación-, y amigos como el presidente catalán Salvador Illa o el presentador Jesús Calleja.

Este miércoles, en torno a la una de la tarde, Pedro Sánchez bajó a la playa privada para darse un baño con Begoña Gómez. Se trata de una zona angosta de la playa por lo que el acceso al mar resulta en ocasiones complicado. En un momento dado, el presidente tiene que darle la mano a su mujer para ayudarle a subir a las rocas y poner de nuevo rumbo a La Mareta, como se observa en las imágenes que acompañan esta información.

Sin planes de viajar a Ceuta

No está previsto que Sánchez altere sus planes vacacionales y visite Ceuta. El martes 28 de agosto se celebrará el primer Consejo de Ministros y entonces sí deberá interrumpir su descanso para viajar a Madrid. En años anteriores, el socialista solía escaparse los últimos días de mes a Andorra, en un viaje de carácter privado con su esposa. Se desconoce si este año también lo hará.

En Lanzarote, Sánchez apenas sale de la finca de La Mareta pero sí aprovecha, como ha revelado OKDIARIO, para practicar buceo, una de sus aficiones favoritas. El líder del PSOE emplea para ello una embarcación del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, y va acompañado de dos buzos de la Benemérita.

Además, es habitual verle dándose baños en las calas aledañas a la Residencia Real, solo o en compañía de Begoña Gómez. Sánchez aprovecha unos minutos para refrescarse en el mar, bajo la atenta vigilancia de sus escoltas o de los efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, encargados de su seguridad durante las vacaciones.

Hasta 40 agentes de élite se ocupan de las labores de vigilancia, con un amplio despliegue de medios que incluye casetas, vehículos, escoltas de paisano y cámaras antipaparazzi. Además, se ha establecido un amplio perímetro marítimo, de un kilómetro, para asegurar la privacidad de los baños del presidente en la zona privada de La Mareta.