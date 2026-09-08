El Gobierno convierte Casa 47 en un fondo: prevé ingresar 210 millones en dos años con alquileres a 1.000 euros

El Gobierno más crítico con los «fondos buitre» ha convertido su empresa pública de Vivienda en un negocio similar. Según ha podido comprobar OKDIARIO a partir del Plan Anual de Casa 47, la entidad tiene previsto llegar a ingresar de 2026 a 2028 más de 210 millones de euros únicamente con lo que recaude gracias a sus alquileres «asequibles».

No será complicado alcanzar los objetivos previstos con los precios a los que ofertan los inmuebles. Tal y como ha señalado en varias ocasiones este periódico, Casa 47 tiene alquileres, presuntamente «asequibles, que superan los 1.000 euros mensuales en pueblos con 8.000 e incluso 150 habitantes.

Con estos precios el Ejecutivo intentará haber ingresado a finales de 2026 alrededor de 6,9 millones de euros; a finales de 2027 unos 86,8 millones y al finalizar 2028 -con más pisos alquilados- prevé embolsarse 116,4 millones de euros.

De hecho, el Gobierno lleva casi un año anunciando la puesta en marcha de su iniciativa asegurando que favorecerá a aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, para acceder a las viviendas el requisito económico fundamental es que los ingresos mínimos de la unidad familiar superen los 42.000 euros anuales.

De esta manera, los de Sánchez han excluido a perfiles más vulnerables como aquellos que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de sus alquileres sociales. En la misma línea, Casa 47 no ha arrendado ni una sola vivienda en ciudades con una demanda disparada como Madrid o Barcelona ni en regiones completas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Baleares.

Sin ir más lejos, las viviendas ofrecidas por el Ministerio de Vivienda se concentran en cinco Comunidades Autónomas: en Comunidad Valenciana (el 62,2% de las viviendas ofertadas), Galicia (15,3%), Cataluña (14,4%), Navarra (5,3%) y Asturias (2,8%).

Ampliando la lupa, en Castellón han concentrado 157 casas, en Alicante 153, en A Coruña 92, en Valencia 91 y por Tarragona 56. En Barcelona, una de las provincias más perjudicadas por la crisis de vivienda, sólo hay 25 viviendas disponibles, que suponen un 0,006% del parque de vivienda.

600 casas y a precios inasumibles

El acto con el que el Gobierno pretendía «cambiar las reglas del juego» y presumir de su estrategia en materia de vivienda ha terminado en una inmensa lluvia de críticas en redes sociales por la consecución de detalles que denotan que Casa 47 no proporciona soluciones reales a un problema de tal magnitud.

Por señalar algunos puntos, mientras el Ejecutivo hablaba de 800 viviendas ya publicadas, lo cierto es que en su web sólo aparecen 645. Viviendas que, en cualquier caso, únicamente representan el 0,09% de las casas que necesita España en la actualidad con un déficit de 750.000 viviendas.

Precios por encima del propio mercado

Más allá de la escasez de oferta de alquileres públicos y de los surrealistas requisitos de acceso, algunos usuarios han detectado que muchos de los arrendamientos que hay publicados en la web de Casa 47 llegan a superar en precio a los ofertados en el mercado libre.

Es el caso, por ejemplo, de la zona de Carlet, cerca de Valencia, donde el Ejecutivo está ofertando 37 pisos. En esta zona un piso de 97m² los de Sánchez lo han puesto en alquiler por 640 euros – a 6,59 euros el metro cuadrado- mientras que en los portales inmobiliarios otras casas de la zona con 138m² se ofrecen por 850 euros, es decir, a 6,16 euros el metro cuadrado.

Con todo ello se pone de manifiesto que el Ejecutivo ha publicado con su empresa de vivienda «asequible» una oferta de alquileres insignificante, en zonas sin demanda, para familias con ingresos por encima de la media y, como guinda final, incluso más caros que el propio mercado.