Sánchez convierte en negocio sus viviendas públicas: oferta alquileres de 1.000 euros en pueblos de 8.000 habitantes

El alquiler es cada día más caro en España y las casas públicas «asequibles» del Gobierno cada vez resultan menos accesibles. Pese a presumir semanalmente de estar dando respuesta a la gravísima crisis de vivienda que atraviesa el país, lo cierto es que las soluciones ejecutadas por el Ejecutivo están beneficiando en muchos casos más al Ministerio de Vivienda que a los propios ciudadanos sin recursos.

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebraba en un evento de Casa 47 la puesta en marcha de más de 1.200 alquileres públicos. Sin embargo, durante el acto no profundizó en las características de los mismos. Este periódico ha podido observar a través de la web de la entidad pública de Vivienda cómo muchos de sus arrendamientos rondan o superan los 1.000 euros pese a encontrarse en pueblos de la España vaciada.

Por ejemplo, se da un caso de este tipo en Vidreres, un municipio español de la provincia de Gerona, en Cataluña, que cuenta con 8.860 habitantes. En esta ubicación Casa 47 oferta un alquiler por 1.012 euros mensuales una vivienda de tres habitaciones.

Sucede algo similar en el pueblo valenciano de San Antonio de Benagéber. Allí el Ministerio de Vivienda alquila un inmueble de cuatro habitaciones por 1.066 euros mensuales pese a tratarse de un pueblo de 11.000 vecinos.

Resulta también llamativo otro anuncio de Casa 47 en una de las zonas de Valencia que estuvo afectada por la Dana. En el Mas de Pavia, un núcleo de población o barrio perteneciente al municipio de Chiva, en la provincia de Valencia que cuenta con 160 habitantes el Gobierno ofrece un piso en alquiler por 956 euros al mes.

Para mayor complicación de acceso, algunos ciudadanos que se han interesado en las viviendas públicas catalanas, por ejemplo, han descubierto que no pueden acceder por no contar con los ingresos mínimos de 40.000 euros brutos anuales exigidos. Todo ello en un pueblo de Gerona de menos de 9.000 habitantes y con una renta disponible media de 25.373 euros.

Sánchez critica los precios «imposibles»

Pese a los requisitos solicitados por su propio Gobierno, Pedro Sánchez defendía este lunes la política de vivienda de su Ejecutivo, centrando su discurso en la confrontación con Isabel Díaz Ayuso.

El líder del Ejecutivo aseguraba que su equipo ya ha movilizado más de 1.200 inmuebles asequibles, frente a «comprar un aticazo de más de 6 millones de euros para la presidenta de un gobierno autonómico de turno».

Según Sánchez, para demasiadas personas en España buscar una vivienda se ha convertido en «una suerte de carrera de obstáculos», dado que en algunos casos la vivienda se lleva más de la mitad del sueldo, una habitación cuesta lo que el precio de una casa entera o hay anuncios en condiciones «absolutamente imposibles».

«Y resume algo que me parece que es de gran importancia, porque es una tremenda injusticia que tener una vivienda digna se haya convertido, para demasiada gente, en una aspiración idealista y casi imposible. Y yo me niego a aceptarlo», ha reiterado Sánchez mientras su Gobierno promueve alquileres a más de mil euros en la España vaciada.