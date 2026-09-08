Las faltas del Ministerio de Educación que evidencian los pésimos resultados en Pisa: «El ‘deportes’ es ‘convicencia’»

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes protagonizó el pasado 1 de abril un llamativo patinazo ortográfico en redes sociales que ha vuelto a cobrar actualidad esta semana, después de que el Informe PISA de la OCDE haya certificado este miércoles el peor resultado histórico de los alumnos españoles en Lectura, Matemáticas y Ciencias.

La cuenta oficial del departamento que dirige Milagros Tolón publicó hace cinco meses un mensaje en el que la propia ministra aparecía citada con hasta tres faltas de ortografía en apenas dos frases, en un vídeo en el que reaccionaba a los incidentes racistas registrados durante el partido de fútbol entre España y Egipto.

«Lo ocurrido ayer es inaceptable. La ministra Milagros Tolon: ‘El deportes es respeto y convicencia. El odio, el rascismo y la xenofobia no tienen cabida en el deporte ni en ningún hábito de la vida’», reza literalmente la publicación, que a las pocas horas de subirse ya acumulaba 16.500 visualizaciones, 268 «me gusta», 105 retuits y 88 comentarios.

El texto que acompaña al vídeo de la ministra contiene tres errores ortográficos y gramaticales consecutivos: «El deportes», con una concordancia incorrecta entre artículo y sustantivo; «convicencia», en lugar de «convivencia»; «rascismo», por «racismo» y «hábito de la vida», en lugar de «ámbito de la vida». Un descuido que no ha pasado desapercibido entre los usuarios de la red social, que han aprovechado la publicación oficial de un ministerio para señalar el nivel ortográfico de quienes redactan sus comunicados.

El error resulta especialmente llamativo al tratarse del departamento responsable de la política educativa en España, que este miércoles ha obtenido en el Informe PISA de la OCDE los peores resultados históricos de los alumnos españoles en Lectura, Matemáticas y Ciencias. La coincidencia entre el suspenso educativo del país y las faltas de ortografía del propio Ministerio encargado de revertirlo no ha tardado en generar comentarios irónicos en las redes sociales.