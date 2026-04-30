Milagros Tolón: «Lo más complicado del Ministerio es el fútbol… demasiados hombres»

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha encendido la llama de la polémica con un comentario sexista sobre lo que supone tomar decisiones en el Gobierno sobre el fútbol en España. Dejó una reflexión que dio lugar a muchas interpretaciones sobre la forma de analizar el deporte rey en nuestro país.

Tolón dejó claro que la final del Mundial 2030 será en España pese a la presión de Marruecos, aunque no dejó zanjado el debate de que se jugará en el Santiago Bernabeú: «Tiene que ser en España y en eso están trabajando el Gobierno y yo. De momento, nosotros vamos a afianzar que sea aquí. Hay tres países más. Como ministra, estoy trabajando con mi equipo junto con el presidente del CSD».

Insistida por si había otra opción que no fuese el Bernabéu, la ministra soltó la frase viral: «Es que esto del deporte… En todas las cuestiones más complicadas que me he encontrado en este ministerio, está el fútbol. ¿Sabéis por qué? Menos mal que el fútbol femenino cada vez tiene más fuerza. Porque hay demasiado hombre», dijo entre aplausos tímidos en los Desayunos Informativos de Europa Press.

Milagros Tolón critica los insultos racistas en Cornellá y los pitos en la final de Copa

Ante la demanda del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, de que el Gobierno debe implicarse más en el Mundial, Tolón reafirmó: «Él sabe perfectamente desde el minuto uno que estamos implicados. Asistió a la reunión de la Comisión Interministerial donde hemos creado ocho grupos de trabajo, con 12 ministerios implicados, donde ya estamos trabajando en temas de movilidad, seguridad, infraestructuras, y donde hay un grupo coordinador que lo preside Alejandro Blanco porque tiene mucha experiencia en este tipo de eventos. Trabajamos día a día con estos y muy pronto me reuniré con autoridades de la FIFA», subrayó.

Milagros Tolón también habló de los insultos racistas que hubo en Cornellá en el partido entre España y Egipto: «El deporte está muy por encima de esta clase de comportamientos. Creo que hay que tener un respeto. Aunque es un ambiente de libertad de expresión, me parece bochornoso las pitadas a los himnos, pitar un himno no lo entiendo», criticó.