«La cultura de mi casa es machista, le reprocho a mi padre que mi madre no tenga una pensión»

Míchel Sánchez, siempre sincero y claro en sus mensajes, ha dejado una de las reflexiones más personales al recordar cómo era el ambiente en el que creció. En una entrevista en el podcast de YouTube de Feeberse, el entrenador del Girona habla sin rodeos de la desigualdad que vivió en su propia casa y del peso de una cultura familiar con la que a día de hoy no está de acuerdo, según se extrae de sus palabras.

«Yo le reprocho a mi padre que mi madre no tenga una pensión, y mis hermanos también», confiesa Míchel, destacando que no se trata de un detalle menor ni de una queja simbólica, sino de una injusticia que afecta a toda una vida de esfuerzo. «Son muchos años, es toda una vida. Mi madre no tiene pensión», insistió en su mensaje, pues al ser ama de casa para cuidar de sus hijos no puede beneficiarse de ninguna pensión cuando se jubila.

El entrenador madrileño del Girona pone el foco en la situación de su madre, a la que considera una de las grandes perjudicadas de aquella forma de entender la familia. «Es una desgracia», dice Míchel, visiblemente dolido al abordar una realidad que todavía hoy le sigue removiendo por dentro. No oculta el reproche que mantiene hacia su padre por no haber dado a su madre una cobertura laboral propia pese a haber trabajado durante años, y no duda a la hora de reconocer que «La cultura de mi casa es machista».

En su relato, el técnico del Girona dibuja con nitidez el reparto de papeles que imperaba entonces en su hogar. Míchel fue más allá explicó que su madre no solo se encargaba del hogar, sino que además trabajaba en la frutería familiar. «Mi madre hacía la comida y trabajaba en la frutería. Mi madre venía de la frutería, hacía la comida y se iba a la frutería», recuerda. También señala que esa carga recaía igualmente sobre su hermana, obligada a compaginar estudios, trabajo y labores domésticas, mientras ellos, por el simple hecho de ser hombres, quedaban al margen de esas obligaciones. Un Míchel que admite que ha cambiado con los años y que ha revisado muchas de las ideas con las que creció, pero no por ello suaviza lo que siente.

Míchel y su salud

Hace unos meses, Míchel desveló el problema de salud por el que fue hospitalizado. El técnico madrileño comentó que le detectaron «una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda». «Me ingresaron y me hicieron un TAC para ver mi estado y después de las pruebas y ayer (por el domingo) me dieron el alta», comentaba Míchel, tranquilizando así a todos los aficionados al fútbol que se preocuparon por su repentina hospitalización. El entrenador del Girona agradeció a los médicos de la clínica Bofill por su atención, «tanto los doctores del club como en urgencias».

Además, Míchel especificó que le seguirán haciendo pruebas, pero que volvía la normalidad. «Se completarán estudios ambulatorios para ver la procedencia, pero está diagnosticado. Volveré a la normalidad», comentaba el entrenador vallecano.