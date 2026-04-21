El Gobierno de Sánchez tarda tres días en condenar los pitos al himno: «Enturbian la imagen de España»

El Gobierno de España ha reaccionado por primera vez a los pitos al himno de España por parte de los aficionados de la Real Sociedad en la final de Copa. Lo ha hecho para criticarlos, pero de forma muy cauta, sin la misma intensidad con la que criticaron los cánticos de «musulmán el que no bote».

Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha explicado este martes, que le parecen «lamentables» los pitos al himno de España y que «enturbian la imagen de España y del Deporte».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Tolón, que lleva pocos meses al frente del ministerio, ha criticado así los pitos, pero lo ha hecho con la voz pequeña, ya que ha querido igualarlo a los cánticos de «musulmán el que no bote»: «Al margen de que la libertad de expresión tiene que estar ahí, la verdad es que a mí me parece personalmente lamentable, no solamente los pitidos sino también los insultos racistas que se oyeron en el partido en Cataluña de la selección y por los que yo me puse en contacto con el presidente de la Federación».

Milagros Tolón, que estuvo en el palco del estadio de La Cartuja de Sevilla, ha catalogado esos pitos al himno de España como «lamentables» y que «daña la imagen de España». Además, la ministra de Deportes dejó claro que el deporte debe tener «una serie de objetivos» que deben estar alejados de este tipo de acciones, que lo único que hacen es «enturbiar de una forma la imagen de España y también del deporte».

Todo ocurre después de que los aficionados de la Real Sociedad pitaran el himno de España en la final de la Copa del Rey que jugaron -y ganaron- ante el Atlético de Madrid el pasado sábado en Sevilla.