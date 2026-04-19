TVE tachó de «libertad de expresión» los pitos al himno pero dijo que el «musulmán el que no bote» era racismo

La cadena pública española volvió a quedar en evidencia en la final de la Copa del Rey. TVE calificó los pitos al himno de España como «libertad de expresión», cuando hace unas semanas, durante el España-Egipto dijeron que los cánticos de «musulmán el que no bote» eran racismo. También condenaron que se pitara el himno de Egipto, y ahora han quedado en evidencia al no hacer lo propio con los pitos de los seguidores de la Real al de España.

Durante la final de la Copa del Rey se volvió a vivir un momento bochornoso. Como era de esperar, los hinchas de la Real Sociedad pusieron todo su empeño en pitar el himno de España en La Cartuja. Con el Rey Felipe VI en la grada, los dos equipos saltaron al césped, se colocaron en fila y sonó el himno. Al terminar, se empezó a escuchar el sonido de viento en Sevilla en la zona de seguidores vascos.

Lejos de condenar esos pitos al himno de España, desde RTVE consideraron que eso era «libertad de expresión». «Unos tarareaban el lololo, otros lo recibían de otra forma. Libertad de expresión. Cada uno que entienda lo que tiene que hacer en casos como estos, pero generalmente los emblemas es bueno respetarlos», señalaba Juan Carlos Rivero durante la retransmisión.

Radio Televisión ESPAÑOLA:

❌ “musulmán el que no bote”

✅ pitada himno nacional: “jaja, los chavales. Viva la libertad.”pic.twitter.com/kAbySfIfsQ — Moscardó (@moscardol) April 18, 2026

Hace poco más de dos semanas, cuando los aficionados españoles presentes en el RCDE Stadium pitaron el himno de Egipto, en la retransmisión de RTVE calificaron de «lamentable» esos pitos y los condenaron con rotundidad. Una rotundidad que no han tenido ni suelen tener desde que está este Gobierno de Sánchez al mando, cuando los aficionados vascos o catalanes, del Barcelona, pitan el himno de España.

Si los españoles pitan el himno de Egipto o cantan «musulmán el que no bote» es «lamentable», «bochornoso» y «racista», pero si pitan el himno de España, es «libertad de expresión». El doble rasero de la televisión que se financia con el dinero público de todos los españoles ha quedado reflejado en la final de la Copa del Rey, cuando seguidores independentistas vascos pitan el himno de este país. Eso sí, luego, cuando ganan el título, lo celebran por todo lo alto sin importarles que sea la Copa de S.M. el Rey de un país con el que no se sienten identificados.

El Gobierno de Sánchez calla ante los pitos

Desde el Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza callan cuando se pita el himno de España o cantan «español el que no bote» en el Camp Nou, pero cuando gritan «musulman el que no bote» sale rápidamente toda la izquierda de este país a condenarlo. Tras los cánticos en el España-Egipto, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes emitió un comunicado en el que señalaba que «estos comportamientos son absolutamente inaceptables y no representan a la inmensa mayoría de la afición española» y hablan de «tolerancia cero frente a este tipo de actitudes».

Irene Montero también condenó dichos cánticos contra los musulmanes: «Escuchar ‘musulmán el que no bote’ en un estadio nos avergüenza», dijo. Pero tras oír los pitos al himno de España en la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad, la dirigente de Podemos ha guardado silencio. Igual que el ministro de Transportes, Óscar Puente, que tampoco se ha pronunciado sobre los pitos al himno de España.

En su día, el titular de Transportes condenó los cánticos de «musulmán el que no bote». «Lo que pasó ayer en Cornellá es la consecuencia de lo que la derecha racista y xenófoba lleva alimentando durante años, con la complicidad de un ecosistema mediático que hoy se echa las manos a la cabeza», manifestó Puente. «Es el fascismo, amigos. Y no se le ríen las gracias, ni se le blanquea», añadió. Ahora que pitan el himno del país al que representan, ninguno de ellos ha dicho una palabra al respecto, todos guardan silencio. Como dice el refrán, «quien calla, otorga».