La historia más viral de la Copa del Rey: un padre se queda fuera de la final para que entren su mujer y su hija

San Sebastián sigue siendo una fiesta. La Real Sociedad ganó su cuarta Copa del Rey este sábado en Sevilla rodeado de aficionados donostiarras, aunque muchos de ellos no pudieron entrar en La Cartuja. Uno de ellos es Íñigo, un txuri-urdin cuya historia es de lo más viral en las redes sociales durante las últimas horas. Las cámaras y un reportero de El Chiringuito dieron con este aficionado, que prefirió quedarse fuera del estadio para que su mujer y su hija pudieran disfrutar de lo que acabó siendo una noche histórica para el club de sus amores.

«Aquí estoy solo. Me he quedado fuera. Tenía acceso al campo, pero ha venido mi hija también sin entrada, y le he dicho que entre ella porque yo ya lo he vivido, en Zaragoza hace 38 años. Tengo poca batería y no me quiero despistar mucho porque si no no me encuentro con la gente. Vengo con la bufanda de la semifinal. Por amor, me gusta la Real Sociedad. Mi mujer es forofa, se ha quedado casi llorando porque me he quedado aquí sentado», comenzaba Íñigo.

💙🤍 NADA COMO EL AMOR DE UN PADRE. ✨ Se queda fuera de la final… para que entre su mujer y su hija. 📹 Un reportaje de @GonzaloTortosa. pic.twitter.com/GeKJYe1h8U — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2026

En el vídeo se ve a su mujer saludándole desde la propia grada de La Cartuja, y posteriormente viviendo los penaltis desde el exterior del estadio. «Hemos hecho 900 kilómetros, que se dice pronto», se le escucha. Íñigo se abrazaba al reportero y se echaba a llorar de emoción por sus padres, sus suegros y mucha gente de la Real Sociedad que no ha podido vivir una noche así.

Minutos después, su mujer salía del estadio radiante y llorando de felicidad: «Por una hija se hace todo». Al final, ambos se funden en un abrazo y un beso de película celebrando el título de la Real Sociedad, una Copa del Rey que va a ser muy festejada en las próximas horas en San Sebastián, donde este reportaje de El Chiringuito también está teniendo una enorme repercusión por lo emotiva que es la historia de Íñigo.