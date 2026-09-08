Sánchez se va de visita a una fábrica de cohetes espaciales en Elche en plena crisis por la invasión de Ceuta

Después de que el Tribunal Supremo haya decidido estimar la medida cautelar solicitada por las formaciones políticas Vox e Iustita Europa y haya ordenado la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos, hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto y en plena crisis por la invasión de Ceuta por ciudadanos procedentes de Marruecos, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, visitará este jueves la fábrica de cohetes espaciales PLD Space, en Elche.

La visita de Sánchez venía gestándose desde antes del pasado fin de semana. Emisarios de Moncloa visitaron la localidad entonces para preparar el desplazamiento del presidente del Gobierno, que, en principio, iba a producirse a inicios de esta semana. Finalmente, será el jueves.

Se produce en un momento crítico, precisamente referido a la invasión de Ceuta, después de que la Generalitat Valenciana haya reiterado hasta la extenuación que no puede admitir la llegada de más menores no acompañados (menas) porque sus centros de acogida se encuentran al 200% de su capacidad. Es decir, que donde debiera haber uno, hay dos.

Y se produce también una semana después de que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ofreciera una conferencia en uno de los contados actos en que ha participado desde inicios de agosto en calidad de miembro del gobierno, en el marco de los denominados Encuentros de Santander, bajo el título de El espacio como infraestructura estratégica para la economía.

En círculos políticos valencianos, la visita del presidente del Gobierno se enmarca en un intento de relanzar su imagen política, notablemente deteriorada este verano tras la citada invasión de Ceuta, ligándola a un proyecto de éxito, al producirse solo dos semanas después de conocerse que PLD Space había sido elegida por la Agencia Espacial Europea (ESA) en el marco de la European Launcher Challenge, algo así como el desafío europeo en materia espacial. De facto, una iniciativa para reforzar las capacidades europeas de acceso autónomo, resiliente y competitivo al espacio.

La visita de Sánchez se produce 21 meses después de la efectuada por Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, a esta misma instalación. En ese acto, Mazón anunció que la Generalitat destinaría 4,7 millones de euros para apoyar a PLD Space en el desarrollo del Miura 5.

Sánchez visita estas instalaciones seis meses después de que en marzo de este mismo 2026, Juanfran Pérez Llorca, actual presidente de la Generalitat Valenciana, lo hiciera el pasado marzo. En esa visita, Pérez Llorca anunció la firma de un acuerdo para respaldar a la compañía en la construcción en Elche de una factoría para producir vehículos lanzadores orbitales.

En aquella jornada, PLD Space, el Ayuntamiento de Elche que gobierna el también popular Pablo Ruz, y la Generalitat Valenciana firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) que sellaba la construcción de una nueva fábrica de cohetes en el el polígono Porta d’Elx (Puerta de Elche), una iniciativa que permitirá a PLD duplicar su plantilla hasta cerca de los 1.000 empleados a mediados de 2028.