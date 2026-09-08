‘El Hormiguero’ estrena su película con Mariano Rajoy, Omar Montes y una pareja que ya no lo es

El Hormiguero ya está de vuelta y lo ha hecho liderando por todo lo alto. Pablo Motos estrenó este lunes 7 de septiembre la temporada 21 del programa de Antena 3 con la tecnología como gran protagonista: el presentador apareció en el exterior del plató acompañado de una legión de robots antes de entrar con ellos al estudio, en una demostración que incluyó a 14 máquinas de Unitree (diez humanoides G1, dos cuadrúpedos GO2, un GO2-W y un H2) coordinando sus movimientos junto a un grupo de bailarines. Ese fue uno de los momentos importantes, pero si había uno que era esperado por todos, ese fue el de ver la película que el programa ha preparado durante casi un año con la participación de todos —o casi todos- los invitados que pasaron la pasada temporada por el plató de Trancas y Barrancas.

En los nombres famosos que se pueden ver en este cortometraje están los de: Vicente Vallés, Pedri, Ferran Torres, Bertín Osborne, Ester Expósito, Carmen Maura, Camilo, Mario Vaquerizo, Malú, Isabel Preysler o Gloria Estefan. La trama, titulada Misión imposible, no… lo siguiente, arranca con la liberación accidental de un virus en un laboratorio a manos de Omar Montes, lo que obliga a Pablo Motos a aceptar una misión encomendada por un holograma, al que da vida José Sacristán. El trabajo del valenciano es encontrar el antídoto contra el virus del cuñadismo, que se extiende por el planeta con lemas como «el cambio climático siempre ha existido» o «ponme otra, que esta se ha roto», una frase que muchos camareros han escuchado a lo largo de su carrera.

A lo largo del cortometraje, decenas de rostros habituales del programa fueron apareciendo en clave de humor, desde Vicente Vallés informando del avance del virus hasta Susanna Griso recreando los aplausos vecinales de la pandemia, esta vez en apoyo a los camareros. Tras una investigación liderada por Marta Díaz y TheGrefg, y con la ayuda de artistas como Elsa Pataky o los Hombres G, el equipo llegó hasta Mongolia, donde Can Yaman y Antonio Banderas protagonizaron el asalto final al laboratorio.

La cura se extendió finalmente mediante una brigada de helicópteros que fumigó la ciudad con el antídoto, cerrando la historia con una celebración a bordo de un avión junto a Zendaya y Tom Holland, entre otros muchos invitados internacionales.

La broma de Ana Mena sobre su ‘cuñao’ que ha envejecido mal

El pasado mes de enero de 2026, Óscar Casas y Ana Mena visitaron juntos El Hormiguero para promocionar Ídolos, la película sobre el mundo de MotoGP en la que ambos se conocieron durante el rodaje y en la que comenzó su relación sentimental, oficializada en el verano de 2025. En aquella visita la pareja de actores grabó su participación en esta película, donde Ana hace un chiste sobre su ‘cuñao’, momento en el que aparece Mario Casas, el que era su cuñado entonces. «Ese sí que es un cuñao’», dice Ana refiriéndose a Casas, que se ríe de su comentario recordando la mítica frase «cuñaoooo».

La broma estaba muy bien tirada por parte del equipo de El Hormiguero, pero grabar las escenas con tanto tiempo de antelación tiene sus riesgos. En junio de 2026, Ana Mena y Óscar Casas confirmaron su ruptura tras casi dos años de relación, una separación de mutuo acuerdo motivada, según explicaron ambos entornos, por la dificultad de compaginar sus intensas agendas profesionales.

La noticia, adelantada por el periodista Javi de Hoyos, dejó claro que no hubo terceras personas ni ningún detonante dramático detrás de la decisión. Con la ruptura ya consumada, aquella broma sobre el ‘cuñao’ Mario Casas ha quedado como uno de esos momentos televisivos que, con la perspectiva del tiempo, resultan bastante más incómodos que graciosos.