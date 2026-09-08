Precio de la gasolina hoy 8 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas hoy martes en las principales ciudades de andalucía
El dueño de una cadena de gasolineras sobre como ahorrar en carburante: «A 110 kilómetros hora gastamos menos que a 120»
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
Hoy martes 8 de septiembre son muchos los coches que seguro salen a las carreteras andaluzas, no sólo para una nueva jornada laboral sino que además los niños ya vuelven a las aulas por lo que conviene saber bien dónde repostar. Para ello, podemos echar mano del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica que tiene datos siempre actualizados así que toma nota, porque este es el precio de la gasolina hoy 8 de septiembre con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 8 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Estas son a continuación, las gasolineras más baratas para repostar hoy 8 de septiembre en Sevilla:
Gasolina 95
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l.
- Low Cost LM Express. Brenes. Calle El Juncal, 12. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Agrícola Carmonense S.C.A.. Carmona. Carretera de Brenes, km 1,2. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.620 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.620 €/l.
- Sin rótulo. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.639 €/l.
- Capi. Écija. Carretera Écija-Fuente Palmera, km 1,5. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.729 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.811 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.859 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.609 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.619 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.619 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.619 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz esta son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes 8 de septiembre:
Gasolina 95
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.699 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.709 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.729 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.829 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.839 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.839 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.869 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.899 €/l.
- BP. Barbate. Calle María Luisa, Zahara de los Atunes, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- AGLA. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.929 €/l.
- Repsol. San Pablo de Buceite. Carretera C-341, km 112,7. Precio: 1.939 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera N-342, km 26,8. Precio: 1.959 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.667 €/l.
- Petrol&Go. Sanlúcar de Barrameda. Avenida Al-Ándalus, 53. Precio: 1.688 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. Avenida de El Puerto de Santa María, 53. Precio: 1.688 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Tomás Iriarte, 2. Precio: 1.688 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.689 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga, estas son las gasolineras para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.598 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.638 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.655 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. El Ejidillo, 25. Precio: 1.656 €/l.
- Ecoárea Santa Amalia. Alhaurín de la Torre. Carretera Cártama-Churriana, km 4,750. Precio: 1.679 €/l.
- Ecoárea Alhaurín. Alhaurín el Grande. Polígono La Rosa, Calle Guadalmedina, 13. Precio: 1.679 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.718 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.719 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.728 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Sin rótulo. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.830 €/l.
- AGLA. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- AGLA La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,900. Precio: 1.889 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.899 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.899 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.919 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1.679 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.688 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Coloso. Torremolinos. Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17. Precio: 1.695 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.698 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Para quienes estan en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.649 €/l.
- AGLA. Belalcázar. Carretera Comarcal 420, km 93,700. Precio: 1.655 €/l.
- AGLA. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Fast Fuel Hinojosa. Hinojosa del Duque. Polígono Industrial La Dehesa, s/n. Precio: 1.658 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.669 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.679 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.699 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera Córdoba-Palma del Río C-431, km 3,300. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.846 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- AGLA. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.638 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.639 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.659 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.696 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.698 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida Lonjas, s/n. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar más barata:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.570 €/l.
- Egea Huéscar. Barrio Nuevo. Polígono, parcela 56. Precio: 1.600 €/l.
- Gasolinera El Margen. Cúllar. Carretera A-330 Cúllar-Puebla de Don Fadrique, km 9. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.637 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.639 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.769 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.779 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina Avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.629 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.629 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.629 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.629 €/l.
Con estos listados ya podemos hacernos una idea de cuál es el precio de la gasolina hoy martes 8 de septiembre y dónde repostar, pero si deseas hacer consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados actualizados en forma de mapa como este que vemos a modo de ejemplo de Sevilla, y con ello que puedas ver más rápidamente precios y dónde están las gasolineras más baratas.