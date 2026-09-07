Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Ben Shelton: horario y cómo ver por televisión en directo y en vivo online los cuartos del US Open 2026

Carlos Alcaraz, que está defendiendo el título en el US Open 2026, ya está en una situación bastante buena para intentar revalidarlo. El murciano ha reconocido que se encuentra bastante bien a pesar de haber estado cuatro meses lesionado, por lo que ha disparado el optimismo entre sus seguidores respecto a sus opción de coronarse en Nueva York. De momento, antes de pensar en morder el metal tendrá que centrarse en superar a su próximo rival, que será Ben Shelton. Te detallamos la fecha, el horario de comienzo y cómo ver por televisión en directo el choque de Carlitos.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Ben Shelton: horario del partido del US Open 2026

Carlos Alcaraz se metió en los cuartos de final del US Open 2026 y se va a tener que enfrentar a Ben Shelton en lo que será un auténtico partidazo con los dos experimentados tenistas peleando por un billete para las semifinales. El de El Palmar debutó imponiéndose por un triple 6-4 al ruso Roman Safiullin. En segunda ronda se cargó a Jaime Faria (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2), en la tercera a Wu Yibing (6-3, 6-4 y 6-1). Su última víctima ha sido Tommy Paul, al que barrió en la Arthur Ashe con un claro 6-4, 6-3 y 6-4.

El año 2026 lo comenzaba Carlos Alcaraz junto a Samuel López, su nuevo entrenador, y no podía empezar esta nueva era de la mejor manera: conseguía ganar el Open de Australia, el único Grand Slam que no había conquistado. También se impuso en Doha, pero desde entonces ha estado sin ganar trofeos. No lo logró en Indian Wells, Miami y Montecarlo y el peor golpe llegó en el Trofeo Conde de Godó, el cual abandonó por una lesión en la muñeca que le ha mantenido durante cuatro meses en el dique seco.

La organización del cuarto y último Grand Slam del año, que se juega en el barrio de Queen’s, en Nueva York, ha programado el Carlos Alcaraz – Ben Shelton que corresponde a los cuartos de final del US Open 2026 para este martes 8 de septiembre. La ATP no ha anunciado todavía el orden de juego, por lo que estamos esperando a conocer oficialmente el horario. Estos dos tenistas se han enfrentado en tres ocasiones en el circuito y en todas ellas ganó el de El Palmar.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el US Open 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputen en este torneo que se juega en Estados Unidos. El Carlos Alcaraz – Ben Shelton correspondiente a los cuartos de final del US Open 2026 se puede ver por televisión en directo a través de canales como Movistar Deportes, Vamos o Movistar Plus+, que son de pago, así que este choque no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Además, los clientes de esta plataforma pueden descargarse su aplicación en teléfonos móviles, tablets o smarts TVs para ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el choque de Carlitos.

Por otro lado, como venimos haciendo durante todo el torneo en la web de OKDIARIO, te vamos a ofrecer de primera mano la mejor información sobre todo lo que ocurra en Flushing Meadows porque tenemos un enviado especial a cubrir el US Open 2026. Narraremos en directo y en vivo online el Carlos Alcaraz – Ben Shelton de los cuartos de final y cuando concluya el choque publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en Nueva York.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Ben Shelton del US Open 2026

Para terminar, todos aquellos seguidores del murciano y los amantes de este deporte que estén siguiendo el US Open 2026 tienen que saber que si no pueden ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de cuartos de final van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, la Ser o RNE podrían conectar con Flushing Meadows para contar todo lo que esté ocurriendo en la Arthur Ashe durante el Carlos Alcaraz – Ben Shelton.