Así queda cuadro del US Open 2026: todos los cruces y posibles rivales de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

El US Open lleva días de sensaciones encontradas. Celebra la vuelta de Carlos Alcaraz tras más de cuatro meses apartado de la competición por su lesión en la muñeca, pero al mismo tiempo llora la baja de Jannik Sinner por lesión. El murciano volverá a empuñar la raqueta después de caerse de los dos últimos Grand Slams. De volver a hacerlo en individual, pues en dobles ya lo ha hecho junto a Serena Williams durante la semana previa al inicio del torneo.

Alcaraz comenzará su andadura contra el ruso Safiullin, un rival correoso para una primera ronda, más todavía si se produce en pista dura y tras cuatro meses de inactividad competitiva. En segunda ronda se enfrentaría al ganador del partido entre Brooksby y Faria. La segunda mejor raqueta nacional, Rafa Jódar, tendrá ante Kokkinakis un debut de altura. En segunda ronda se enfrentaría al vencedor del duelo entre Marozsan y Zheng.

Cuándo empieza el US Open 2026

Nueva York y el complejo de Flushing Meadows vuelven a ser el epicentro del tenis mundial con la disputa del US Open 2026, que se celebra entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre. En los días previos ya se han celebrado algunos partidos dedicados a los aficionados que han podido volver a ver a Roger Federer en las pistas o un doble mixto compuesto por Carlos Alcaraz y Serena Williams.

Qué día es la final del US Open 2026

Zverev, Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, Alex de Minaur, Daniil, Ben Shelton, Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Learner Tien serán los principales rivales de Carlos Alcaraz en su defensa del título en el último grande de la temporada. Las fechas del torneo serán las siguientes:

De domingo 30 de agosto a martes 1 de septiembre: Primera ronda

Miércoles 2 y jueves 3 de septiembre: Segunda ronda

Viernes 4 y sábado 5 de septiembre: Tercera ronda

Domingo 6 y lunes 7 de septiembre: Cuarta ronda

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: Cuartos de final

Viernes 11 de septiembre: Semifinales.

Sábado 12 de septiembre: Final femenina (22:00 hora española)

Domingo 13 de septiembre: Final masculina (20:00 hora española)

Posibles rivales de Alcaraz en el US Open 2026

La hoja de ruta de Alcaraz está llena de minas. Debutará contra el mencionado Safiullin, inicio trampa para el murciano, y se enfrentaría en segunda ronda a Brooksby o Faria. Será después de esos dos partidos, cuando vendría más curvas para el murciano con Arnaldi en tercera ronda, en cuarta Bublik o Tommy Paul y ya en cuartos rivales de gran altura. El local, Shelton o Fils, el reciente ganador del Masters 1.000 de Cincinnati. En semifinales se vería con Djokovic o Medvedev antes de una hipotética final contra Zverev o Jódar, que va por el otro lado.

Posibles rivales de Rafa Jódar en el US Open

El recorrido que deberá llevar a cabo Jódar tampoco queda libre de peligro. Al debut, duro, contra Kokkinakis, hay que añadir varias raquetas peligrosas. En segunda ronda, Marozsan o Zheng y en tercera, Casper Ruud, finalista del US Open. Ya en cuarta ronda se vería con De Miñaur y en cuartos de final contra Zverev. Las hipotéticas semifinales serán contra Mensik, Fritz o Cobolli y la final ante Djokovic o Alcaraz, la final soñada.