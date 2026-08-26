La mejor guía del US Open 2026: cuándo empieza, en dónde se juega, a cuánto sets se juega, diferencia horaria con España…

El US Open 2026 arranca este domingo 30 de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre se disputará el último Grand Slam de la temporada en el que estará presente Carlos Alcaraz. El número 2 del mundo defiende título después de estar varios meses de baja por una lesión en la muñeca en un torneo donde no estará Jannik Sinner, el número 1 de la ATP, que se bajó de este major por una lesión de rodilla. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el US Open 2026.

Nueva York y el complejo de Flushing Meadows vuelven a ser el epicentro del tenis mundial con la disputa del US Open 2026, que se celebra entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre. En los días previos ya se han celebrado algunos partidos dedicados a los aficionados que han podido volver a ver a Roger Federer en las pistas o un doble mixto compuesto por Carlos Alcaraz y Serena Williams.

Calendario del US Open 2026

El US Open 2026 comienza este domingo 30 de agosto después de haberse celebrado durante la semana anterior la fase de clasificación. El torneo arrancará este jueves 27 de agosto, cuando se celebrará el sorteo del cuadro en el que conoceremos el camino de Carlos Alcaraz hacia su tercer título en Nueva York.

Zverev, Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, Alex de Minaur, Daniil, Ben Shelton, Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Learner Tien serán los principales rivales de Carlos Alcaraz en su defensa del título en el último grande de la temporada. Las fechas del torneo serán las siguientes:

De domingo 30 de agosto a martes 1 de septiembre: Primera ronda

Miércoles 2 y jueves 3 de septiembre: Segunda ronda

Viernes 4 y sábado 5 de septiembre: Tercera ronda

Domingo 6 y lunes 7 de septiembre: Cuarta ronda

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: Cuartos de final

Viernes 11 de septiembre: Semifinales.

Sábado 12 de septiembre: Final femenina (22:00 hora española)

Domingo 13 de septiembre: Final masculina (20:00 hora española)

En qué instalaciones se juega el US Open 2026

El US Open 2026 se disputará, como es habitual, en el complejo de Flushing Meadows, que está situado en la parte norte de Queens, en la ciudad de Nueva York. El torneo sobre pista dura comenzó en Newport en 1881 y posteriormente se desplazó hasta Nueva York.

A cuántos sets se juegan los partidos del US Open 2026

El US Open 2026 se juega al mejor de cinco sets, como suele ser habitual en los Grand Slams que se disputan durante la temporada. En caso de que dos tenistas lleguen igualados a seis puntos al quinto set, se disputará un super tie break a diez puntos.

Qué diferencia horaria hay entre España y Nueva York

La diferencia horaria entre España y Nueva York es de 6 horas, estando nuestro país por delante. Esto quiere decir que la mayoría de partidos se disputarán durante la madrugada española y las últimas rondas se adaptarán al horario europeo. La final, por ejemplo, arrancará a las 20:00 horas de aquí.