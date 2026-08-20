¡Carlos Alcaraz está de vuelta para el US Open!

Carlos Alcaraz ha anunciado a través de sus redes sociales que por fin está de vuelta. El tenista español, tras perderse Roland Garros y Wimbledon, reaparecerá en el US Open para intentar revalidar su triunfo del pasado año, batiendo a Jannik Sinner en la final. El murciano lo ha comunicado con la famosa frase de Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes futbolístico: «Here we go (Allá vamos, en castellano».

En OKDIARIO contamos a principio de esta semana que la decisión de Alcaraz era inminente y que se inclinaba por regresar ya al US Open tras su grave lesión de muñeca. Finalmente, así será. El tenista murciano vuelve 138 días después de su último partido, que fue el pasado 14 de abril en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó contra Otto Virtanen.

HERE WE GO! 👋🏻🇺🇸 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 20, 2026

Su objetivo en primer lugar era regresar en el Masters 1.000 de Cincinnati que se está disputando esta semana, pero optó por alargar su estancia en España y seguir ejercitándose para hacerlo por todo lo alto en el último Grand Slam de la temporada sobre la pista dura de Estados Unidos.

Alcaraz tomó la medida de colocar en su brazo derecho una malla compresora para golpear con mayor seguridad, una práctica que llevó a cabo en 2024 durante la gira de tierra batida tras lesionarse en Montecarlo. En aquella ocasión, se proclamó campeón de Roland Garros por primera vez.

Alcaraz vuelve con ilusión

Carlitos se ha enfocado durante esta semana en simulacros de partidos en Estados Unidos, como su sesión con Holger Rune, que se alargó hasta las cuatro horas. Este jueves ha sido cuando ha terminado de autoconvencerse, así como su equipo, para su vuelta a la competición oficial, algo que ha anunciado de manera original junto a Fabrizio Romano.

Alcaraz viajará a Nueva York a principios de la próxima semana y allí ya se entrenará al máximo nivel junto a potenciales rivales en el Grand Slam. Si consigue revalidar su triunfo, sumará 2.000 puntos en el ranking ATP, con los que comenzaría a recortar los 6.130 que se ha dejado en el camino por la lesión. Además, cuenta con la duda de si llegará su gran oponente, Sinner, quien sigue teniendo molestias en la rodilla.

Tras perderse el Godó, salvo ese primer partido, Mutua Madrid Open, Roma, Roland Garros, Queen’s, Wimbledon, Montreal y Cincinnati, Alcaraz afrontará un final de año ajetreado. Si concluye sin problemas físicos el US Open, también disputará la Laver Cup, Tokio, Shanghái, el Six Kings Slam, París y las ATP Finals de Turín, poniendo el broche a la temporada con su posible regreso a las Finales de la Copa Davis de Bolonia si España antes supera a Chile.