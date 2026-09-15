María Silvela e Icíar Montes: «Sería un sueño que el pádel fuera olímpico, lo estamos deseando»

María Silvela e Icíar Montes, dos leyendas del pádel femenino español, atendieron a OKDIARIO antes de viajar a Buenos Aires para el FIP Senior World Cup, que arrancó este lunes y termina este domingo 19 de septiembre. Allí, el equipo capitaneado por Carolina Navarro está defendiendo el título conquistado en La Nucía en 2024. Las dos ex jugadoras hablaron del Mundial, de las ganas de vencer a Argentina en su casa y conseguir su cuarto título, del crecimiento del pádel, de lo especial que es defender la camiseta de la selección española y la posibilidad de que este deporte sea olímpico.

Pregunta: Arranca una nueva edición del FIP Senior World Cup. ¿Se prolongará el pleno de títulos?

Respuesta: Bueno, vamos con mucha ilusión. Estamos entrenando a tope lo que se puede. Y nada, la verdad, con muchas ganas para encontrarnos con antiguas compañeras con las que hemos competido en la época que lo dábamos todo.

P: ¿Cómo afrontan este campeonato?

R: Pues mira, la verdad es que hay un aspecto que es en Buenos Aires y hace mucho, la verdad, por lo menos yo, que no vamos a Argentina porque, como bien veníamos comentando antes, se ha globalizado mucho todo. Pero el tema de volver a jugar en Argentina en un sitio tan histórico, icónico como como vamos a estar ahí en Buenos Aires justo, pues es como un plus de motivación para nosotras.

P: No será fácil ganar a Argentina en su casa…

R: Va a ser complicado. Va a ser duro porque no solamente juegas contra ellas, sino que también la grada. Lo que chillan los argentinos y jalean es impresionante. Pero tiene su punto, su morbo y es muy divertido porque a mí eso la verdad es que me engancha bastante. Me divierte competir y tener que concentrarte, meterte en el partido, olvidarte de si te animan a ti o no, es muy divertido. Hay muy buen ambiente.

P: ¿Os hace especial ilusión el ir a Buenos Aires?

R: Totalmente, totalmente. Porque sí que es verdad que gracias a Dios ahora estamos con un montón de países que se están incorporando. Ya está muy globalizado, pero es verdad que España, Argentina, que digamos que han sido los rivales históricos en el tema del pádel. Pues, como bien dices, han sido las dos últimas ocasiones en España ahora ya vamos para allá. Creo que también va a ser muy bueno para ellos como país el traer a todas estas figuras o leyendas que han ido marcando un poquito el recorrido del deporte. Yo creo que sí, que se va a volcar la afición en general con el evento.

P: ¿Y cuál creen que va a ser la clave para que podáis conseguir el cuarto título?

R: Pufff, hombre, vamos, yo creo que vamos con buen equipo, vamos bien preparadas. Llevamos también a una crack dentro de nuestro equipo que sigue en activo dentro de las top, que es Lucía Sainz. Pero bueno, siempre se sabe que Argentina se agarra mucho a los partidos y encima juegan en casa, pero bueno, ahí está. Y la cosa es que no sé si ha salido ya el cuadro, porque, como el año pasado, el último Mundial, vamos, hace dos años, Argentina perdió contra nosotras en primera ronda; en el sorteo nos puede volver a pasar. Entonces, no sé si Icíar a lo mejor ya lo sabe. No sé si ha salido ya el cuadro para ver si yo creo que no. Se hace el sorteo el día que llegamos,el domingo.

R: Correcto. María me pregunta porque, como yo he estado diez años de seleccionadora, pues he vivido todos estos temas. Y efectivamente, durante el Open Ceremony es cuando se hace el cuadro, el sorteo y claro, no sabemos si nos puede tocar, que podría ser que nos tocase contra Argentina porque no salen de cabeza de serie en el tema femenino; en masculino sí salen de cabeza de serie, entonces los chicos, en principio, hasta una supuesta final, en el caso de que llegaran ambos, no se verían las caras. Pero lo nuestro es distinto.

P: Precisamente por los chicos quería también preguntar. Lo van a tener mucho más complicado ganar a Argentina y arrebatarle esa corona en Argentina.

R: A ver, yo creo que va a estar muy bonito, muy emocionante, porque es lo que decimos, que hay mucha gente de los que vamos a participar en el Mundial, que hemos sido ex jugadores. En el caso masculino hay un montón de figuras, leyendas del pádel, yo podría decir con mayúsculas y va a estar muy bonito otra vez, verse las caras, enfrentarse en la pista, pero también desde otra posición, desde esa perspectiva del tiempo y de sentirte compañeros y todo lo que hemos ido evolucionando como deporte. Entonces va a ser muy bonito por la parte deportiva y también por la parte humana.

P: ¿Cómo de especial es representar a tu país mediante la selección española?

R: A mí me encanta. La verdad es que se me pone la piel de gallina. Bueno, yo estuve diez años o algo así sin competir, Icíar consiguió que me volviera a reenganchar y uno de los motivos fue volver a la selección. Y es que es oír el himno ahora mismo, es que lo pienso y se me pone la piel de gallina, que es que se me saltan las lágrimas. O sea, es que me supera. Vamos, es una cosa que te tiras de cabeza si hace falta.

P: Icíar, lo ha vivido ya como seleccionadora muchos años, pero el volver a la pista y decir: «Ahora depende de mí el darle el punto a España»…

R: Yo creo que estamos encantadas. La verdad es que nos hace mucha ilusión el estar además en el mismo grupo de edad y poder jugar juntas a día de hoy. Lo disfrutamos mucho y, en general, con todo el equipo, todo el respaldo que llevamos de jugadoras y, además, formamos una piña. Ahora tenemos a Carol, antes estaba yo. Pasado mañana no sabemos si habrá otra, pero al final es ese conjunto de lo que te digo de haber compartido a lo largo de tantos años la pista y un poco lo que es esa condición especial de dedicarte a este deporte y ahora verlo desde otra perspectiva, un poquito más madura.

P: Oye, me quiero salir un poquito del tema del FIFA World CUP. Quiero preguntaros también un poco por Ale Salazar. Las dos habéis jugado con ella. Le hicieron un homenaje muy especial en Madrid. ¿Cómo es Ale Salazar, tanto como jugadora dentro de la pista como fuera?

R: Yo te podría decir que es un diez. Es un diez de niña dentro, es la mejor compañera, la que más te apoya, aparte de jugar de locos. O sea, juega increíble, pero es fantástica. Fantástica dentro y fantástica fuera. Es una niña alegre, divertida, que lo da todo. Es que solo puedo decirte cosas buenas de ella.

P: Icíar, llegaste a ser número uno unas semanas con ella. Cuéntanos cómo fueron esos momentos con Ale y cómo viviste todo esto del homenaje.

R: Bueno, desafortunadamente no pude estar presente, pero mira, sí destacaría en Alejandra, pues toda la evolución que ha tenido como deportista, también como persona. Creo que ha sido alguien que siempre ha tenido las ideas muy claras de lo que quería hacer en su vida. Apostó por ello, tomó también sus riesgos. Ha pasado por un montón de lesiones, se ha recuperado. Entonces tiene una fortaleza y una ambición cuando quiere algo que, la verdad, ha dejado una huella muy grande en el pádel femenino. Yo creo que en el pádel a nivel general y, por supuesto, me siento honrada de haber sido su compañera durante dos años.

P: En el ranking de mejores jugadoras de la historia del pádel femenino español del pádel en general

R: Bueno, es que vamos a ver, me estás preguntando y es que tenemos aquí delante a Icíar, que es una número uno. Da igual que deje el deporte, que vuelve y vuelve a estar ahí. O sea, es una fuera de serie. Yo ahora mismo estoy de seleccionadora de Madrid. Ella tiene un año menos que yo, tiene 51 años y a mí me haces hacer una selección, las chicas que juegan ahora tienen veintitantos, las que tengo en la selección, pero ella no puede ir por temas de trabajo. Tiene 51 años y yo me la llevaría sin dudarlo, pero sin dudarlo. Da igual que lo deje la edad que tenga, que el nivel que tiene es top. Siempre está ahí arriba.

P: Si quieres, te respondo yo porque María es demasiado diplomática.

R: Es verdad. O sea, Ale, vamos a ver, es una número uno. Igual que Carolina Navarro. Es otra crack. Pero por eso te digo. O sea que una jugadora… Tenemos la gran suerte en el pádel…

P: El top cinco del pádel femenino español.

R: ¿Ahora mismo?

P: De la historia en general. Contando Icíar, Carolina, las actuales…

R: Pufff, es que Ale, por supuesto, estaría dentro de las top cinco. Icíar, Carolina Navarro… Es que tenemos también a las Sánchez Alayeto, que esas las puedo meter como uno. Es que tenemos una suerte en este país de lo que tenemos.

P: Icíar, ¿qué iba a decir?

R: No, no, no te iba a decir que sin duda para mí está en el top tres. Y luego es muy difícil comparar épocas porque cada época tiene su circunstancia. Yo soy una gran defensora en general del deporte. En esa perspectiva histórica, como ya lo tenemos en el tenis, es muy difícil comparar. No lo sé, un Pete Sampras o una Steffi Graf a, no lo sé, un Rafa Nadal o un Alcaraz. Es decir, cada número uno tiene su época. Pero, por supuesto, Ale Salazar de verdad que es una de las grandes con mayúsculas.

P: ¿Como ex seleccionadora que ha sido, Icíar, si estuviera en el papel de Carolina Navarro, la llevaría al Mundial?

R: Muy complicado. Y precisamente porque he estado como seleccionadora, prefiero ni siquiera pronunciarme porque se el flaco favor que le puedo hacer ahora mismo a Carol. Tiene un papelón y es muy complicado decidir.

P: ¿Les gustaría que el resto de países dieran un paso más y viéramos más nacionalidades diferentes en los altos puestos del ranking?

R: Hombre, yo creo que sí. O sea, para que estemos orgullosos nosotros, que haya tanto español dentro del top 30 está fenomenal. Pero de cara al deporte, yo creo que es muy importante que más países apuesten y que se metan más jugadores de otros países dentro del top 30. Yo creo que es muy importante para el deporte.

P: ¿Cómo ven todo el crecimiento que ha tenido el pádel hasta ahora y del que han sido culpables?

R (María): Bueno, la verdad es que es increíble. O sea, es una pasada. Yo, el último torneo así gordo que jugué, que era el más importante de nuestra época, era el del club de campo que se llenaban y te decían: ¡Qué pasada! Ha habido 1500 personas en el club de campo viendo el pádel y ahora estamos hablando de 10.000 o 12.000. No sé cuál ha sido el récord. Si fue en Argentina o dónde fue. O sea, es increíble. Tú seguramente lo sabrás, lo sabrás mejor.

R (Icíar): A ver si es cierto que todavía le queda. O sea, quiero decir que, aunque parezca que ahora mismo estamos, obviamente estamos en el momento presente. Pero, por ejemplo, yo trabajo para la LTA, que son los ingleses, la Federación inglesa o británica, y sé todo lo que está, un poco lo que conlleva, pero claro, nos faltan todavía partes del planeta. O sea, la parte de Asia está todavía en desarrollo, la parte de Australia está en desarrollo, Estados Unidos, en fin. Hay partes que todavía, en cuanto eso se encaje y se englobe. Y un poco enlazando con la pregunta anterior, el hecho de que cada vez haya más jugadores y jugadoras en los puestos top y que esos países tengan referentes propios ayuda muchísimo a la afición de esos países para que se vayan incorporando, para que vayan invirtiendo. Y yo creo que lo que se está dando es un proceso natural de un deporte que quizá teníamos dudas al principio, en los años 90, pero a día de hoy está claro que va a ser olímpico en breve.

P: Hay una diferencia abismal entre España y Argentina y el resto. Quizá hace falta que esos países crezcan un poco para que haya un poquito más de pelea, ¿no?

R: A ver, están en ello. Pensad que es un proceso. Nosotros ahora mismo ya tenemos 50 años, cinco décadas de historia y realmente, si tú hablas de España o de Argentina, está incluido en la cultura, en la cultura popular. Quiero decir que tú preguntas a un taxista y sabe de pádel, sabe algunos nombres de pádel. Nosotras fuimos, ¿te acuerdas?, en el año 98. Han pasado años y cuando fuimos a jugar el Mundial a Mar del Plata, es lo que te digo, que te montas en el taxi y le preguntan y te decían nombres de jugadores y de jugadoras. Y claro, nosotros veníamos de España en esa época y nos parecía increíble que en Argentina ya fuera tan popular el deporte. Es un proceso que se está dando y yo creo que no van a tardar tanto tiempo como hemos tardado estas dos naciones. Y ya te digo que en breve estoy convencida de que va a ser olímpico.

P: ¿Les gustaría ver el pádel en unos Juegos Olímpicos?

R (María): Es un sueño que yo creo que todos los que hemos jugado al pádel lo tenemos ahí. O sea, estamos deseando que sea olímpico.

R (Icíar): Sí. No. Sin duda. A ver si es cierto que ahora lo ves y lo ves mucho más. Esto es como cuando tú lo sabes, ¿no, María?, que has sido madre. Como cuando tú has hecho durante una etapa de tu vida. Has estado como participando, creando, aportando y ahora empiezas a ver también los frutos de toda una labor de años. Y no estoy hablando a nivel individual, no singular, sino para verlo con otra perspectiva, también de agradecimiento, de haber podido formar parte durante una época que no se sabía realmente cómo iba a encajar o a cuadrar este deporte. Ni siquiera en España, ya no te hablo a nivel global. Y a día de hoy estar hablando de en poco tiempo esto va a ser olímpico. Pues es muy bonito de ver.

P: ¿Cómo se vive un Mundial desde dentro, cómo es el día a día?

R: Pues la verdad, no sé en los demás equipos, pero nosotras siempre hemos tenido la suerte de ser en las chicas, sobre todo, en los chicos no lo sé, pero en las chicas somos muy piña, estamos todo el rato haciendo planes juntas, quedamos a comer o salimos a cenar, pero siempre mucho en equipo y hay muy buen rollo, muy buen ambiente. O sea, si es la época en la que estábamos compitiendo, es como que dejas de lado los enfrentamientos. Pero a lo mejor sí, yo siempre era la pareja que me enfrentaba a Icíar, llegaba a la selección y es que éramos todas amigas. Es un buen rollo. Es una gozada, la verdad.

P: ¿Hay algún sueño que les quede por hacer a nivel de selección? Prácticamente lo tienen ya todo.

R: Que hagan unas olimpiadas de veteranas porque ya lo otro no vamos a poder llegar. Sería increíble. Unas olimpiadas de veteranas serían la pera. Pero bueno.

P. ¿Se apuntarían juntas?

R: Ah, bueno, quién sabe. Igual sí. Qué va, qué va. Está duro. Luego la competición es difícil.