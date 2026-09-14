Alineación del Real Madrid contra el Elche: Tchouaméni entra en escena

La alineación del Real Madrid contra el Elche apunta a tener cinco cambios respecto al equipo que goleó al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. José Mourinho recuperará a varios de los jugadores que descansaron el pasado sábado y apostará por un once muy reconocible para visitar el siempre complicado estadio Martínez Valero.

El entrenador portugués no quiere confianzas ante un rival que todavía no conoce la victoria esta temporada. A pesar de que el derbi contra el Atlético de Madrid aparece en el horizonte, Mourinho pondrá toda la carne en el asador para evitar un nuevo tropiezo lejos del Bernabéu después de la derrota sufrida contra el Betis.

En la portería no hay ningún tipo de debate y jugará Courtois. Por delante del belga, Mourinho volverá a modificar prácticamente toda la defensa. Trent Alexander-Arnold ocupará el lateral derecho en lugar de Dumfries, mientras que Cucurella regresará al costado izquierdo después del descanso que tuvo contra el Rayo.

En el centro de la defensa seguirá Konaté. El francés estará acompañado por Huijsen, que recuperará su sitio en el once en detrimento de Rüdiger. Mourinho vuelve a apostar por la pareja que más confianza le ha transmitido durante este comienzo de temporada.

Experimento en el centro

En el centro del campo también habrá novedades. Valverde, una pieza inamovible para Mourinho, podría descansar dejando su lugar a Tchouaméni. El francés ocuparía el sitio del charrúa y estaría al lado de Bernardo Silva.

Por la derecha jugará Arda Güler, que regresará a la titularidad después de descansar contra el Rayo Vallecano. Vinicius ocupará el costado izquierdo y Bellingham seguirá liberado en la mediapunta, una posición desde la que está recuperando su mejor versión. Arriba, como referencia ofensiva, estará Mbappé.

Mourinho no quiere experimentos en Elche. El Real Madrid llega después de encadenar dos victorias contra el Inter de Milán y el Rayo Vallecano, pero continúa a tres puntos del Barcelona. Antes del derbi, los blancos están obligados a cumplir en el Martínez Valero para mantener el pulso por el liderato.

Posible alineación del Real Madrid

Esta es la posible alineación del Real Madrid contra el Elche: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.