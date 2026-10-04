Mbappé muestra en redes su puesta a punto tras su lesión de rodilla

Kylian Mbappé comienza su recuperación para volver a dar alegrías al Real Madrid cuanto antes. La estrella francesa, que cayó lesionada ante Turquía en el primer partido de la fase de clasificación de la UEFA Nations League tras un gol que daba la victoria (0-1), prepara su nueva puesta a punto.

Mbappé trabaja en esa lesión de hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, tal y como compartió en sus redes sociales. Siendo un pilar fundamental del éxito y las victorias del conjunto blanco, el ariete quiere estar en los próximos compromisos.

Con la situación delicada tras la derrota en el derbi (2-1) y con más de dos semanas de por medio para reorganizar lo que está por venir, el Real Madrid afronta días importantes para ganar sensaciones y cambiar la dinámica en esta temporada 2026/27. En una lesión que parece menor de la que se presuponía, Mbappé se esfuerza para estar de vuelta cuanto antes en el terreno de juego.

En un vídeo mostrado en su cuenta personal de Instagram, el astro francés ya corre en la cinta después de regresar a Madrid y abandonar la concentración de una Francia que, de momento, lleva dos victorias (Turquía y Bélgica) y un empate ante Italia.

Kylian Mbappé, fundamental en el Real Madrid

Con ocho goles en su haber en las pocas semanas de campaña, siete en liga y uno en Champions, la influencia de Kylian Mbappé en el equipo blanco es mayúscula. Insustituible para José Mourinho y compañero favorito de Vinicius y Jude Bellingham en la punta de ataque, su importancia es fundamental en cada encuentro.

Tal y como informó OKDIARIO, se espera que esté a punto para el encuentro ante el Villarreal, próximo compromiso liguero (sábado 10 de octubre, 21:00 h). Es importante que coja sensaciones para un calendario apretado, que sigue con el segundo partido de Champions en Roma (miércoles 14 de octubre, 21:00 h).