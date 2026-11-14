La gran reflexión de Francis Bacon, filósofo británico: «Un hombre puede ser joven en años y viejo en horas, si no ha perdido el tiempo; pero eso sucede raramente»

Francis Bacon fue el primer vizconde de Saint Albans y canciller de Inglaterra (1561-1626), pero también fue filósofo, político, abogado y escritor inglés. En sus reconocidas obras y ensayos planteó explicaciones que dejaron huella y fueron esenciales para entender distintas cuestiones humanas. El filósofo británico afirma que la sabiduría y la madurez no dependen del paso de los años, sino del aprovechamiento intenso y consciente del tiempo. En esta frase, Bacon defiende que si no existe disposición por aprender y querer mejorar, las experiencias se pierden.

Madurar no es sumar años, sino aprovechar las oportunidades

«Un hombre puede ser joven en años y viejo en horas, si no ha perdido el tiempo; pero eso sucede raramente». Francis Bacon formuló esta reflexión en su famosa obra De la juventud y la vejez (Of Youth and Age), publicado en su recopilación de ensayos de 1625. En ella explica que la madurez y la sabiduría no se miden estrictamente por el calendario o las canas, sino por la voluntad de exprimir las oportunidades y las experiencias que la vida ofrece. Esa es la clave de la madurez y la inteligencia.

Sin embargo, reconoce que es más frecuente ser adulto y tener poca sabiduría por haber desaprovechado las experiencias vividas, que ser muy joven y poseer una gran profundidad.

Exprimir cada experiencia para alcanzar la sabiduría

El filósofo exponía que todo lo que nos ocurre en la vida puede servir para crecer, incluso las experiencias negativas. Asegura que las ocasiones desaprovechadas no regresan porque nada permanece igual. Así lo expresó también el filósofo griego Heráclito: «Nadie se baña dos veces en el mismo río».

Un ejemplo ayuda a entenderlo. Un joven que atraviesa una enfermedad grave puede salir de ella transformado, aprendiendo de golpe a valorar el presente y los pequeños placeres, como el tiempo compartido con los suyos. En cambio, alguien que con más de cuarenta años vive esa misma situación puede quedarse atrapado en la rabia y el rechazo, sin extraer más que amargura para sí y para su entorno.

Lo que nos acerca y nos aleja de la sabiduría

Para el pensador Francis Bacon, cultivar la paciencia, la generosidad o la compasión es probablemente la vía más exigente para alcanzar la madurez. En lo cotidiano, sin embargo, se resume en algo tan simple de decir como difícil de practicar: actuar lo mejor posible con los recursos que tenemos.

La propuesta, en el fondo, es ganarle tiempo al tiempo. Una vida larga puede estar llena de sentido o reducirse a un nacimiento y una muerte sin crecimiento entre ambos, sin haber aportado una enseñanza al mundo.