Francis Bacon une a jóvenes artistas de ADEMA y de la University of the Arts London en una exposición colectiva en Londres

Los estudiantes de tercer curso del Grado en Bellas Artes de ADEMA han inaugurado en Londres la exposición colectiva Study of a Study / UAL & ADEMA interpret Francis Bacon, junto a estudiantes de máster de la University of the Arts London (UAL) – Chelsea College of Arts. La muestra, que se presenta en la Cookhouse Gallery de la institución londinense, en pleno corazón de la capital británica, reúne diferentes propuestas artísticas inspiradas en la obra del pintor Francis Bacon y supone la primera experiencia expositiva internacional para esta nueva promoción de jóvenes artistas formados en Mallorca.

La exposición alcanza su tercera edición consecutiva y da continuidad a una colaboración académica y artística entre ambas instituciones que comenzó en 2024 con la muestra Board of Inspiration. We are Miró. Desde entonces, esta iniciativa ha permitido a los estudiantes de ADEMA presentar sus creaciones en Londres, intercambiar experiencias con artistas emergentes de diferentes procedencias y conocer de primera mano el funcionamiento del circuito internacional del arte contemporáneo.

El presidente de ADEMA, Diego González, ha destacado que «el objetivo es que nuestro alumnado no tenga que esperar a terminar sus estudios para comenzar a desarrollar su trayectoria artística internacional. Queremos que, desde las aulas, tengan la oportunidad de exponer sus obras, compartir experiencias con otros creadores y enfrentarse a los retos reales del mundo del arte. Que esta colaboración con Londres alcance ya su tercera edición demuestra nuestra apuesta por una formación que va más allá del centro educativo y conecta directamente con el ámbito profesional».

La muestra reúne obras realizadas por estudiantes de ambas instituciones a partir de un proyecto de investigación y creación centrado en una de las pinturas más singulares de Francis Bacon, una de las figuras más influyentes del arte del siglo XX. A través de diferentes técnicas, materiales y lenguajes visuales, los jóvenes artistas han desarrollado interpretaciones personales que abordan cuestiones como la fragilidad, la identidad, la transformación y la incertidumbre.

Bajo el título Study of a Study, la exposición toma como referencia la pintura Study for Portrait on Folding Bed (Estudio para Retrato sobre cama plegable), de Francis Bacon, una obra en la que el cuerpo humano aparece fragmentado, inestable y sometido a una transformación constante.

La elección de esta pieza responde también a su particular historia. Bacon nunca llegó a sentirse completamente satisfecho con el resultado y se planteó introducir modificaciones posteriores, aunque la Tate decidió conservarla tal como había sido adquirida. Esta condición de obra abierta, imperfecta y susceptible de transformación se ha convertido en el eje conceptual del proyecto artístico desarrollado por los estudiantes.

A partir de esta referencia, el alumnado ha creado sus propias propuestas con libertad para investigar, experimentar y explorar diferentes posibilidades expresivas. Las obras presentadas en Londres reflejan distintas aproximaciones a la fragilidad, la duda, la identidad, el cambio y la dificultad de controlar el resultado de un proceso creativo.

La jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de ADEMA, Amparo Sard, ha explicado que «hemos partido de una obra que el propio Francis Bacon consideraba inacabada o susceptible de ser transformada. Esa idea nos parecía especialmente interesante para trabajar con los estudiantes, porque les permite entender que el arte no consiste únicamente en alcanzar un resultado perfecto, sino también en investigar, cuestionar, equivocarse y descubrir nuevas posibilidades durante el proceso creativo».