Un vecino tala 19 árboles protegidos a orillas de un lago en Argentina: ahora deberá pagar una multa de casi 40.000 € y plantar 57 árboles autóctonos en su lugar

El lago Correntoso desemboca en el Nahuel Huapi a través de un río de apenas unos 200 metros, uno de los más cortos de Argentina. En su orilla, dentro del municipio de Villa La Angostura (Neuquén), un propietario abrió un camino interno entre árboles protegidos sin pedir permiso. Lo hizo, además, en uno de los rincones donde el bosque nativo llega casi hasta el agua.

La irregularidad salió a la luz el 23 de abril, durante una inspección de la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública del municipio. Los técnicos levantaron un acta, documentaron los daños y elevaron el expediente al tribunal local, que a comienzos de junio dio a conocer su resolución. La sanción, sin embargo, va bastante más allá del dinero.

Una multa de casi 40.000 euros por talar diecinueve árboles protegidos: ocurrió en el sur de Argentina

El Tribunal Municipal de Faltas de Villa La Angostura impuso a los dueños del terreno que aquí nos convoca una multa ejemplar de 66.950.000 pesos argentinos por talar árboles frente al lago y mover tierra sin permiso.

Al cambio oficial de principios de junio (en torno a 1.700 pesos por euro), la cifra equivale a casi 40.000 euros. El fallo declaró a los propietarios responsables solidarios, de modo que cualquiera de ellos responde por el total.

En este sentido, la inspección confirmó la tala de quince arrayanes y cuatro coihues jóvenes, dos especies nativas del bosque andino-patagónico. }

A eso se suma la apertura de una traza interna de unos 1.376 metros cuadrados con movimientos de tierra no autorizados. Las excavaciones dejaron taludes y raíces al descubierto en los árboles que siguen en pie, lo que pone en riesgo su supervivencia.

Los peritajes clasificaron el impacto como Daño Ambiental Puntual 3 Permanente, una de las categorías más graves que contempla la normativa local. La resolución, además, sancionó varias faltas a la vez:

Daño ambiental.

Movimientos de suelo sin permiso.

Extracción de especies protegidas.

Incumplimiento de intimaciones administrativas.

Irregularidades urbanísticas y constructivas.

Esa acumulación explica buena parte de la cuantía: la multa no castiga solo la tala, sino también las obras y la desobediencia a los requerimientos previos del municipio. Por eso la prensa local la sitúa entre las sanciones más altas impuestas en la localidad por un caso de este tipo.

Vaya si le salió caro: deberá plantar al menos 57 árboles autóctonos para reparar el daño

Además de pagar, los responsables deberán presentar un Plan de Recomposición Ambiental firmado por un profesional competente.

El documento tiene que contemplar tres frentes: restituir el terreno alterado, proteger los ejemplares que quedan en pie y llevar a cabo una reforestación compensatoria. Por su parte, la Dirección de Ambiente supervisará el proceso y los técnicos municipales podrán entrar en la parcela cuando lo consideren necesario.

En este marco, la reforestación exige plantar un mínimo de 57 ejemplares nativos, de los cuales al menos veinte tienen que ser arrayanes de tamaño mediano.

El resto serán otros árboles autóctonos de la zona, en los lugares y condiciones que fije la autoridad ambiental. En la práctica, por cada árbol talado habrá que reponer tres, y más de un tercio de los nuevos serán de la especie que más sufrió.

A su vez, el dueño del terreno también tendrá que regularizar la documentación urbanística y de obra, y quedará sometido a seguimiento técnico hasta que se verifique el cumplimiento total.

Según el municipio, la recuperación del sector «demandará varios años de seguimiento y mantenimiento», ya que la supervivencia de los nuevos ejemplares y de la cubierta vegetal se evaluará con controles periódicos.

¿Por qué el arrayán está entre los árboles protegidos de la Patagonia?

El arrayán (Luma apiculata) pertenece a la familia de las mirtáceas y se reconoce por su tronco de color canela, liso y frío al tacto, salpicado de manchas claras. Puede alcanzar los 20 metros de altura y superar el metro de diámetro. En Villa La Angostura, las autoridades lo consideran una especie de «alto valor ambiental, paisajístico y cultural» para la localidad.

La mayor concentración de arrayanes del mundo está muy cerca, en la península de Quetrihué, que en 1971 se separó del Parque Nacional Nahuel Huapi para convertirse en el Parque Nacional Los Arrayanes.

Allí los ejemplares viven de media unos 220 años y algunos superan los 500, lejos aún de los 2.630 que se atribuyen al árbol más longevo de Argentina.

Desde luego, esa longevidad tiene una contrapartida: el arrayán crece muy despacio. En los viveros del parque, cada plantón necesita entre cinco y siete años antes de poder trasplantarse, y después otros quince o veinte para adaptarse al bosque.

Por último, cabe destacar que desde 2016, el programa de recuperación de Los Arrayanes ha devuelto más de 860 ejemplares al terreno, con una supervivencia superior al 95%.