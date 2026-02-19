El 2º árbol más longevo del mundo está en Argentina: mide 50 metros y tiene una edad de 2.630 años

Argentina custodia uno de los mayores tesoros naturales del planeta: un ejemplar vegetal cuya edad certificada lo sitúa como el segundo árbol más longevo del mundo.

Su presencia despierta el interés científico y refuerza el valor ambiental de la Patagonia como uno de los grandes reservorios naturales del hemisferio sur.

Éste es el segundo árbol más longevo del mundo: se encuentra en Argentina

El Alerce Abuelo, un ejemplar de Fitzroya cupressoides, crece en la provincia de Chubut. Diversos estudios han confirmado que su antigüedad alcanza los 2.630 años, lo que lo convierte en el árbol más antiguo de Argentina y en el segundo del mundo con edad científicamente verificada, solo superado por un Pinus longaeva localizado en Estados Unidos.

Además de su longevidad, destaca por su porte monumental. El árbol supera los 50 metros de altura y su tronco alcanza cerca de 2,80 metros de diámetro, cifras que lo sitúan entre los árboles más grandes y antiguos del planeta.

El Alerce Abuelo de la Patagonia argentina: un árbol de más de 50 metros de altura

Este árbol milenario crece en un entorno marcado por condiciones climáticas extremas. La Patagonia andina se caracteriza por temperaturas frías, abundantes lluvias y suelos de escasos nutrientes, factores que ralentizan el crecimiento pero favorecen una longevidad excepcional.

Los alerces patagónicos crecen apenas un milímetro por año, una lentitud biológica que explica cómo este ejemplar ha logrado sobrevivir a incendios, erupciones volcánicas y profundas transformaciones climáticas durante más de dos milenios. Su resistencia lo convierte en un auténtico monumento natural.

En qué lugar de Argentina se encuentra el segundo árbol más antiguo del mundo

El Alerce Abuelo se encuentra dentro del Parque Nacional Los Alerces, un área protegida de más de 260.000 hectáreas situada cerca de la ciudad de Esquel. Este parque alberga algunos de los bosques mejor conservados de Sudamérica y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2018, en reconocimiento a su excepcional valor ecológico, según datos difundidos por Vetas.

Acceder al árbol implica una combinación de senderos y navegación, una experiencia que refuerza la sensación de aislamiento y preservación del entorno. Precisamente, esta dificultad de acceso ha sido clave para garantizar su supervivencia.

Cómo se certificó la edad del segundo árbol más longevo del planeta

La edad del Alerce Abuelo no es una estimación aproximada. Los científicos emplearon la dendrocronología, una técnica que permite contar los anillos de crecimiento anual mediante la extracción de una muestra mínima del tronco, sin comprometer la salud del árbol.

Cada anillo refleja un año de vida, lo que ha permitido establecer con precisión su antigüedad milenaria. Gracias a este método, se ha confirmado que este árbol ya existía siglos antes del inicio de la era cristiana.

Éste es el valor científico y cultural del árbol más antiguo de Argentina

Para los pueblos originarios, este árbol era conocido como lahuan, un término que alude a su condición ancestral. Actualmente, el Alerce Abuelo se ha convertido en un símbolo de conservación y en una referencia mundial sobre la importancia de proteger los ecosistemas antiguos.