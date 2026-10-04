Otro bochorno más. El de siempre. El Barcelona vuelve a arrasar ante el Real Madrid en un Clásico que está aún lejos de merecer ser llamado así. Porque, de momento, lo único clásico es el festín goleador del Barça. Una fiesta que, en lugar de ir a menos, se incrementa partido a partido. En esta ocasión, 7-0, superando la mayor goleada hasta la fecha, con un 5-0 en al descanso gracias a los cuatro goles de Claudia Pina.

El Real Madrid sigue siendo un juguete a manos del Barça. Un equipo que ha perdido a Alexia Putellas este verano, además de Ona, Mapi y Salma, pero que sigue siendo una auténtica pesadilla para las madridistas. Lo más desesperanzador para las madridistas es que, además, Vicky López era baja y Aitana salió a la hora de partido, con el 6-0 en el marcador.

Pina se agranda en el Camp Nou

Siguiendo el patrón habitual, el Real Madrid fue un flan. De principio a fin. Pasivas en defensa, permitieron que Pina hiciera lo que quisiera. Nadie le metió la pierna en el minuto 4, cuando marcó el primero. Se llevó el balón a trompicones ante una sucesión de fallos y terminó disparando para marcar el primero.

Intentaría reaccionar el Real Madrid, pero en una transición rápida, volvió a marcar, esta vez llegando en solitario al corazón del área y aprovechando un balón muerto. La pregunta es: ¿cómo puede quedar muerto ante tres defensas madridistas? Vayan a saber. Lo cierto es que estuvieron superadas por las circunstancias en todo momento. En parte, porque el centro del campo formado por Senss, Jacinto y Caruso –todas fichadas este verano– fue invisible.

Un centro del campo inexistente

Superadas en todo momento por una colosal Patri Guijarro, el Madrid vio como en poco más de media hora el Barça ya humillaba. Porque la mejor mediocentro del mundo se sacó de debajo de la manga un pase filtrado que dejó absolutamente sola a Pina, que no perdonó y puso el tercero. Su tercero.

Nada más sacar de centro, llegó el cuarto de Graham. Delirio total en la grada y bochorno absoluto en las filas madridistas. Pero habría más. Claro que habría más. Porque el Real Madrid se ha acostumbrado a llevarse seis del Barça, sin ponerse apenas coloradas. Bueno, no sabemos cómo se ponen, porque no ofrecen ningún tipo de declaración ni antes ni después de los partidos. Ni ellas ni el entrenador.

El quinto llegaba antes del descanso, de nuevo con Claudia Pina como autora. Un gol similar al 3-0, descolocando nuevamente a una defensa completamente perdida en la que no estaba la mejor central del equipo, una María Méndez que salió en el minuto 75, para sostener el resultado. Ewa Pajor, que había asistido en dos ocasiones, se encargó de poner el sexto nada más volver del vestuario.

El clásico bochorno

Levantaba a partir de entonces el pie del acelerador el conjunto culé e intentaba el Real Madrid maquillar un poco el encuentro, aunque sin mucho éxito. Apenas llegaron las blancas en la segunda mitad. De hecho, en lo único que mejoraron fue en defensa. No pudieron evitar que el marcador se incrementara, con la mayor goleada en la historia de los clásicos, gracias al gol de Sydney Schertenleib.

Nuevamente, el Real Madrid se fue de Barcelona con una sonrojante derrota. Van 25 a uno en la historia de los clásicos desde que se fundara la sección femenina madridista, en 2020. Con Pau Quesada en el banquillo son siete partidos, siete derrotas, con la friolera de 32 goles encajados y sólo dos marcados.