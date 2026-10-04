Mastantuono estalla contra las críticas en Argentina: «Muchas veces son muy duros conmigo»

Franco Mastantuono ha roto su silencio ante la presión y críticas desde Argentina para ser él quien lidere el futuro de Argentina. El delantero, a sus 19 años, marcó este domingo su primer gol con la selección albiceleste y lanzó una reflexión de todo lo que ha sufrido desde que muchos le catalogaron como el sucesor de Leo Messi. Un análisis en el que señaló la injusticia de estar siempre en la diana.

El extremo marcó en la goleada ante Burkina Faso: «Estoy muy contento de volver a ponerme la camiseta de Argentina. Es muy especial para mí. Ya sabe la gente que me quedé fuera del Mundial y me puse triste porque uno siempre sueña con estar. Pensé que tenía que seguir trabajando para volver a usar la camiseta. Me tocó hacer un gol y estoy muy contento», se sinceró.

Mastantuono se marchó cedido a la Fiorentina el pasado verano en busca de los minutos que no tenía en el Real Madrid. Scaloni le llamó en el primer parón de selecciones después del Mundial y quiso hablar de las altas expectativas que hay en él: «La gente es muy exigente conmigo y lo entiendo, sé lo que se espera de mí. Desde los 16 años que entré a esta cancha, obviamente se genera mucha expectativa», añadió.

«Me pone contento afrontarlo siempre, pero juego para mí y mi equipo, no para la gente que pueda llegar a pensar de mí. La gente de Argentina es muy exigente. Sé que ha pasado mucho y que muchas veces son duros conmigo, pero trato de disfrutarlo. Me encanta estar en la Selección con gente tan experimentada. Me ayudan a poder jugar al fútbol». Mastantuono entró en el descanso por Nico Paz y anotó el sexto gol del partido.

El argentino brilló hace apenas unas semanas marcando un hat-trick con la Fiorentina en un partido de liga ante el Venezia. Sumando cada vez más minutos con el conjunto italiano, Mastantuono pidió paciencia a Argentina para volver a ser el talento arrollador que era en River Plate. Un gol con el que espera silenciar las críticas y la presión de ser el nuevo ’10’ de la tricampeona del Mundo.