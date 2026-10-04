Argentina golea a una Burkina Faso recién llegada de un vuelo de 11 horas y con el equipo sub-23

La goleada de la vergüenza. Argentina no se apiadó de una Burkina Faso en un partido amistoso disputado en Buenos Aires, a donde la selección africana había aterrizado apenas cinco horas antes tras un vuelo de 11 horas desde su país. Para colmo, los de Lionel Scaloni se enfrentaron a su equipo sub-23, al que le endosaron un 7-0 este sábado.

Con goles de Lautaro Martínez, Moumouni Diallo (en propia puerta), Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, Argentina sumó su segunda goleada en este parón de selecciones tras la victoria por 4-0 ante Bolivia del pasado miércoles en Córdoba.

Argentina se exhibió ante un equipo africano mermado por la paliza física del desplazamiento, que presentó mayoría de jugadores juveniles y además habían llegado a Buenos Aires apenas cinco horas antes del inicio del partido, por un inconveniente con su plantilla en el traslado desde Casablanca.

Scaloni hizo 11 cambios e hizo debutar a tres jugadores: Matías Soulé, Tomás Palacios y Santiago Castro. El partido siempre fue dominado desde el arranque por Argentina, que en el 3′ se puso por delante en el marcador con un penalti cometido por Diallo sobre Agustín Giay y que Lautaro mandó a la red tras el rebote del portero Guira Razak.

En el 8′, un remate de Julián Álvarez desviado por el propio Diallo amplió la diferencia para la albiceleste y apenas cuatro minutos después fue Prestianni quien anotó su primer tanto en la absoluta de Argentina tras la jugada y asistencia de Lautaro.

El cuarto llegó a través de un pase largo de Alexis Mac Allister para Nico Paz, quien en primera instancia fue taponado y después pudo definir cuando estaba mano a mano con Razak. Antes de terminar la primera parte, fue Julián el que marcó tras una asistencia de Prestianni para lograr su primer gol post Mundial. En el Atlético de Madrid aún no ha visto puerta.

En la segunda parte, el técnico argentino rotó todo el banquillo, cambiando hasta el portero. El 6-0 llegó en el 57′ cuando Mastantuono definió mano a mano tras la asistencia de Lautaro. En el último minuto llegó un centro de Valentín Barco para que Giuliano marcase de cabeza.

Después de esta bochornosa goleada, Argentina vivirá una noche emocionante el próximo martes cuando despida de la selección a Leo Messi en su último amistoso de este parón ante Benín, también en el Monumental de Buenos Aires.