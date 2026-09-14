Horario del Elche – Real Madrid: cuándo se juega y cómo ver por TV gratis y en vivo online el partido de la Liga

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Elche - Real Madrid de la Liga El Real Madrid visita el Martínez Valero para enfrentarse al Elche en la jornada 6 de la Liga

El Real Madrid, que está peleando por asaltar el liderato de la clasificación, visita el Martínez Valero para verse las caras con un Elche que es de los pocos equipos que todavía no saben lo que es ganar en lo que llevamos de temporada. Es por ello que los ilicitanos quieren dar un golpe sobre la mesa y dar la sorpresa en un choque en el que claramente no son favoritos, pero ya se sabe que en este deporte todo puede ocurrir. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo este duelo de la jornada 6 de la Liga.

Elche – Real Madrid de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid se enfrentará al Elche en el Martínez Valero en el partido que corresponde a la jornada 6 de la Liga. José Mourinho podría tirar de rotaciones de cara al derbi del próximo domingo, pero no descuidarán este choque en tierras ilicitanas porque con una victoria podrán meterle presión al Barcelona. Los locales están en descenso y todavía no saben lo que es ganar en lo que llevamos de campeonato. El organismo presidido por Javier Tebas ha programado este duelo para el martes 15 de septiembre y se espera que el balón ruede de manera puntual a las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Elche – Real Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ y Dazn son los dos operadores que poseen los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputen en el campeonato liguero. El Elche – Real Madrid de la jornada 6 de la Liga se podrá ver a través del canal de pago Movistar la Liga, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este medio de comunicación tienen la opción de ver el choque en streaming y en vivo online, pero para ello tendrán que descargarse la aplicación en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así seguir todo lo que suceda en el Martínez Valero.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre lo que suceda alrededor de la actualidad merengue y también acerca de la previa de este choque de la jornada 6 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Elche – Real Madrid desde una hora y media antes del arranque del encuentro. Cuando finalice el choque en el Martínez Valero publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde tierras ilicitanas.

Dónde escuchar por radio en directo el Elche – Real Madrid

Además, todos los seguidores del cuadro alicantino, del conjunto de Concha Espina y los aficionados del campeonato liguero nacional en general que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el Elche – Real Madrid deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Martínez Valero para narrar el minuto a minuto de lo que esté sucediendo en este duelo de la sexta jornada de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Elche – Real Madrid?

El Estadio Manuel Martínez Valero, que se encuentra en Alicante, será el recinto deportivo donde se jugará el Elche – Real Madrid que cayó en la jornada 6 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1976 y hace unos días celebró haber cumplido medio siglo. En sus gradas caben más de 31.000 espectadores y se espera que, a pesar de ser martes, haya una gran entrada.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Jesús Gil Manzano para que imparta justicia en el Elche – Real Madrid de la jornada 6 de la Liga. Raúl Martín González Francés será el responsable del VAR y estará revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan y en el caso de que lo considere necesario avisará a su compañero para que revise la acción dudosa en el monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Martínez Valero.