Para qué sirve poner una botella de plástico con agua en el techo: ya se utiliza en más de 20 países

Una simple botella de plástico puede convertirse en un sistema de iluminación natural para algunas estancias durante el día. Esta técnica se utiliza, principalmente, en viviendas con pocas ventanas o con techos que dificultan la entrada de luz natural. El sistema se conoce como “lámpara de Moser” y aprovecha la desviación de los rayos solares a través del agua.

Cómo instalar este sistema

Para instalarlo correctamente, una parte de la botella tiene que quedar expuesta al exterior y la otra permanecer dentro de la habitación. El procedimiento insta a colocar una botella PET transparente llena de agua en un orificio del techo. La parte superior debe exponerse al sol para obtener la mayor cantidad de luz.

Antes de proceder con la instalación, es fundamental comprobar el tipo de cubierta que se trata y el estado de la misma. No todos los tejados pueden perforarse sin provocar filtraciones o dañar su estructura.

Para proceder correctamente, se recomienda:

Revisar la resistencia y materiales del techo Perforar el espacio necesario para meter la botella Colocar el recipiente de forma estable Sellar los bordes con materiales resistentes al agua Comprobar que no entre agua cuando llueva Consultar las normas de construcción recomendadas antes de intervenir

Algunas personas añaden una pequeña cantidad de cloro o lavandina al agua para demorar la aparición de algas. La proporción debe ser mesurada y el recipiente debe mantenerse cerrado.

Qué efecto provoca la botella

El recipiente funciona como un difusor de luz solar. Cuando los rayos penetran el agua, cambian su dirección y se dispersan por la habitación. A diferencia de una hendidura estándar, la botella permite que la claridad se distribuya en un área mucho mayor. Este truco es recomendable para optimizar la iluminación de habitaciones o pasillos oscuros con escasa entrada de luz.

Como es lógico, este método solo funciona en días con suficiente luz solar. Por este motivo, no sustituye a una lámpara durante la noche ni garantiza la luz necesaria en días nublados o lluviosos.

Cuál es el origen del nombre

La idea de esta práctica fue diseñada por Alfredo Moser, un mecánico brasileño, a comienzos de los años 2000. Este concepto surgió en una época en la que varias zonas del país carioca tenían inconvenientes con el suministro eléctrico.

La propuesta de Moser consistía en atravesar una botella de plástico transparente llena de agua en el techo. De este modo, los rayos de sol se introducían en los inmuebles de Brasil que permanecían oscuros durante el día.

Una técnica que se expandió a multitud de países

La técnica se viralizó mundialmente en 2011, cuando la organización MyShelter Foundation la introdujo en el programa Liter of Light de Filipinas. El proyecto tenía como fin ofrecer una alternativa económica para mejorar la iluminación de los hogares del país asiático. Según la UNESCO, esta práctica se extendió en más de 20 países.

Estas son las razones de su expansión:

El empleo de materiales asequibles

La reutilización de las botellas

La facilidad de copiar el sistema en otras naciones

La ausencia de consumo eléctrico

Como es habitual en todos los procesos de reforma, antes de aplicar esta solución en la vivienda conviene evaluar el estado y estructura del techo y recurrir a un especialista para que evalúe los posibles riesgos.